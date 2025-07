POSLEDNÉ CHVÍLE Jiřího Krampola (†87): V nemocnici bolo už len DESIVÉ TICHO!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Jiří Krampol (†87) bojoval so zdravotnými problémami prakticky už niekoľko rokov. V nemocnici trávil mesiace, no vždy sa dal dokopy a hoci onedlho v nej skončil opäť, stále mal energie na rozdávanie. O to viac verejnosť šokovalo, keď sa prevalilo, že tentokrát je jeho stav naozaj vážny. Blízki opísali jeho posledné chvíle z nemocnice. Ticho, ktoré desí!

Hoci verejnosť sa o zlom zdravotnom stave Jiřího Krampola dozvedeli len dva dni pred jeho smrťou, blízki vedeli, že sa blíži jeho koniec. Práve preto si v posledných dňoch pri jeho nemocničnom lôžku podávali dvere. Herec, moderátor a zabávač zomrel v sobotu o 19:15.

„S Jirkom to bolo ťažké, všetko okolo svojho zdravia zľahčoval a kamaráti ho museli doslova nútiť ísť k lekárovi. Tak tomu bolo aj začiatkom júla, keď sa opäť začal výrazne zavodňovať. Jeho srdiečko už nevládalo pumpovať a odvádzať tekutiny z tela. Vštci sme boli optimistickí, nikto si nechcel pripustiť, že by to mohli byť Jirkove posledné dni. Aj keď bolo niekoľkokrát naozaj zle, vždy sa z toho dostal,“ povedal podľa Blesk.cz Tomáš Zajíc, ktorý bol Krampolovi oporou posledných 6 rokov.

Keď už bolo každému jasné, že Jirka prehráva svoj boj, lekári na prianie blízkych povolili návštevy. „Šla som na vystúpenie, tak som v piatok popoludní skočila do nemocnice pozdraviť Jirku. Vôbec som si nepripúšťala, že náš český Belmondo by bol vážne chorý. Ale to, čo ma tam čakalo, ma úplne zlomilo. Jirka odchádzal a ja som to cítila,“ popísala speváčka Šárka Rezková s tým, že Jirkov ťažký dych a zvuky prístroja, ktorý mu pomáhal s dýchaním, jej vhnali slzy do očí. Všade bolo ticho, ale nie to, čo lieči, ale ktoré desí. Personál ju vraj utešoval tým, že Jirka netrpí, nič ho nebolí, len spí.

