Peter Nagy sa lúči s Krampolom (†87) po svojom: FOTO z thajského fitka...veď vyzerajú ako kulturisti!

Peter Nagy sa lúči s českým hercom Jiřím Krampolom (†87) (Zdroj: archív)

Fotografia vznikla v Thajsku a zachytáva dvojicu v miestnom fitku – s úsmevom na perách, činkami v rukách a formou, ktorú by im závidel aj nejeden dvadsiatnik. „Bol si môj silnejší parťák z fitka a najlepší hráč na prestrelky vtipov,“ napísal dojatý spevák na Instagrame. Jiří Krampol bol veľkým milovníkom boxu a vzpierania. Po roku 1989 dokonca začal chodiť pravidelne do posilňovne a pyšne ukazoval vyrysované svaly.



K rozlúčke pridal aj dojímavé slová: „Ako sa plače, keď odíde komik? To nejde... Ale keď odchádza kamarát, je to na slzy. Jirko, ďakujem ti za spoločné chvíle plné smiechu a kamarátstva.“ A dodal aj jednu z hercových typických hlášok: „Nikto nie je dokonalý.“

Krampol v posledných mesiacoch bojoval so zdravotnými problémami – k dlhodobej astme sa pridalo aj zlyhávanie srdca. Do nemocnice ho naposledy priviezli s vážnym zavodnením organizmu. Lekári mu museli odčerpať vyše 20 litrov tekutín. V posledných dňoch sa jeho stav zhoršil a v sobotu herec naposledy vydýchol.

Nagyov príspevok je však dôkazom, že aj napriek smútku sa dá lúčiť s úsmevom – a s krásnymi spomienkami. Lebo presne taký Krampol bol – plný humoru, života a neskutočnej energie.

Česť jeho pamiatke.