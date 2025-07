Režisérka o Krampolovi pár hodín pred smrťou: Po nakrúcaní na poslednej filmovačke chcel vždy TOTO!

Jiří Krampol (Zdroj: seznam.cz)

Vo veku 87 rokov zomrel herec a moderátor Jiří Krampol. Svoj hlas prepožičal Jean-Paul Belmondovi a nadaboval desiatky ďalších úloh. Preslávili ho nespočetné televízne úlohy v seriáloch, scénky s Miloslavom Šimkom či populárna zábavná relácia Nikdo není dokonalý. Celkom nadaboval Belmonda v 28 celovečerných filmoch a žiadny divák si nevedel predstaviť, že by Belmondo hovoril iným hlasom. Krampol sám Belmonda obdivoval a veľmi rád ho daboval. Presne vraj cítil, kedy herec spomalí, zdvihne hlas alebo urobí pauzu, píše extra.cz

Jeho filmová kariéra se rozbehla už v roku 1958, kedy si zahral epizódnu úlohu vo filme Tři přání. Nasledovalo niekoľko menších postáv, ale Krampolov charakteristický prejav a mužná tvár ho predurčili k úlohám charizmatických drsniakov a priamych chlapov. Tak si naňho spomína aj Dagmar Havlová, ktorá sa s ním stretla na nakrúcaní filmov Holky z porcelánu a Jak se točí Rozmarýny. „Takto si Jirka budem pamätať: Drsňáka plného dobrej nálady, ktorý práve dorazil z posilňovne, galantného kolegu s nákazlivým úsmevom, na pľaci pripraveného parťáka. Chlapa s láskavým srdcom. Zbohom, Jirko,“ napísala na sociálnej sieti.

Jedna z jeho najslávnejších filmových úloh bola postava boxera Jendy Hejtmánka v adaptácii knižky Smrt krásných srnců. Zaujal aj vo filmoch Bylo nás deset či Pršelo jim štěstí, kde sa objavil po boku Jiřiny Bohdalovej. Za zmienku stoja ešte filmy Parta Hic či Ten svetr si nesvlíkej. Posledným filmom, v ktorom hral Jiří Krampol (†87), bol film Láska na zakázku. Režírovala ho Eva Toulová, ktorá len pár hodín pred jeho smrťou o ňom povedala: „Vždy ma odrovnal svojou profesionalitou. Bolo to dva roky dozadu, bolo hrozne teplo a mal množstvo textu a ja som si hovorila, či to zvládne a ustojí. A dostalo ma, ako bol vždy pripravený. Točil s nami 12 hodín vkuse a potom povedal, nech ho zavezieme ešte niekam na víno, že čo by robil doma,“ povedala režisérka v piatok večer pre super.cz. O pár hodín na to odišiel do hereckého neba.

Krampol v roku 2018 obdržal od vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana štátne vyznamenanie – medailu Za zásluhy I. stupňa. V relácii Rozstřel sa po svojom vyznamenaní vyjadril, že do politiky sa miešať nemieni. Zároveň však povedal: „Politik, ktorý nemá zmysel pre humor, by nemal rozhodovať o vážnych veciach.“