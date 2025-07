Krásna správa: Nevesta z Ruže je TEHOTNÁ!

(Zdroj: Instagram JH)

Jennifer Hrušková sa zviditeľnila účinkovaním v druhej sérii reality šou Ruža pre nevestu. Vtedy si obľubu na obrazovkách nezískala, no časom jej ľudia prišli na chuť a na sociálnej sieti si vytvorila poriadnu základňu fanúšikov. Markizácka kráska si nehľadala lásku len na slovenských televíznych obrazovkách, ale dokonca hviezdila aj v švajčiarskej verzii šou. Ani tam, ani u nás ženícha neohúrila natoľko, že by si ju vybrali.

Zaľúbila sa napokon až v realite. Už minulý rok v júni sme písali, že zbalila mladého hudobníka. „Áno, je to pravda. Všetko sa to zvrtlo tak rýchlo. Je to mladý hudobník, ktorý akurát dokončil školu. A ja som konečne neskutočne šťastná a zamilovaná,“ priznala v minulosti Jennifer pre markiza.sk. No a teraz svetu oznámili radostnú novinku. Je tehotná!

„A tak pred pár rokmi sa stretli dve duše, ktoré ešte ani netušili, že niečo takéto ich bude čakať. 15-ročný Lukáš a 17-ročná Jennifer. No po rokoch sa tieto dve dušičky opäť stretli a bola to ozaj, ako sa hovorí, láska na prvý pohľad. (Okej, nie úplne prvý, ale po rokoch to môžeme brať ako prvý). No a teraz sme tu a budeme rodina," pochválila sa. Gratulujeme!

