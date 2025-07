VEĽKOLEPÁ premiéra Zbormajstra: V hlavnej úlohe Juraj Loj... Vyvetral svoju štýlovú partnerku!

Premiéra filmu Zbormajster (Zdroj: Cinem Art SK)

BRATISLAVA - Herec Juraj Loj zažiaril na včerajšej premiére filmu Zbormajster, v ktorom stvárňuje hlavnú úlohu. Do spoločnosti prišiel so svojou partnerkou, herečkou Zuzanou Kanócz, a spolu tvorili neprehliadnuteľný pár večera.

Včera večer sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra dlhoočakávaného filmu Zbormajster, ktorý dnes oficiálne prichádza do kín. Na červenom koberci nechýbali známe tváre, ani hlavní tvorcovia filmu. Hlavný protagonista filmu Juraj Loj vyviedol do spoločnosti svoju štýlovú partnerku, herečku Zuzanu Kanócz, ktorá ho prišla podporiť. Dvojica pôsobila elegantne a zožala veľkú pozornosť.

Na premiére sa objavil aj herec Branislav Deák so svojou manželkou, hudobný producent Jonatán Pastirčák alias Pjoni, ktorý je zodpovedný za hudobnú stránku filmu, a tiež herečka Zuzana Šulajová, ktorá vo filme účinkovala. Súčasťou večera boli aj významní tvorcovia filmu – slovenský producent Ivan Ostrochovský, český producent Jiří Konečný, scenárista a režisér Ondřej Provazník a predstaviteľky zboristiek, sestier Kateřina Falbrová a Maya Kintera. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Premiéra filmu Zbormajster (Zdroj: Cinem Art SK)

A o čom film je?

Vítězslav Mácha, charizmatický mladý muž s povesťou skvelého, no aj autoritárskeho zbormajstra, vedie dievčenský spevácky zbor. Trinásťročná Karolína sa v tomto extrémne súťaživom kolektíve snaží presadiť a vyrovnať sa tak svojej staršej sestre... Svet dospievajúcich speváčok, prestížne koncerty a turné po vysnívanej Amerike – to je preslávený dievčenský zbor, do ktorého sa na začiatku 90. rokov túži dostať aj trinásťročná Karolína (Kateřina Falbrová). Počas prelomovej sezóny sa musí vyrovnať s nadanými konkurentkami vrátane svojej staršej sestry Lucie (Maya Kintera) a získať si rešpekt obdivovaného zbormajstra (Juraj Loj).

Krehké našľapovanie okolo tvorivého vzťahu s autoritou, ktorej metódy Karolína nie je schopná pochopiť, sa však môžu ľahko vymknúť spod kontroly. Režisér a scenárista sa inšpiroval najmä kauzou sexuálneho zneužívania, ktorá v nultých rokoch vypukla okolo speváckeho zboru Bambini di Praga. V tom prípade bolo pozoruhodné hlavne súdne pojednávanie, kde proti sebe stáli protichodné svedectvá bývalých zboristiek. „Snažil som sa vytvoriť fiktívny príbeh, ktorý by korene rozdielnej interpretácie minulosti plasticky ukázal,“ hovorí Provazník.

„Pri podobných, roky zamlčiavaných kauzách spoločnosť často neverí obetiam. Dokonca aj ich blízki – kamaráti alebo rodina – spochybňujú ich pravdovravnosť, pamäť, bezúhonnosť. Málokto si ale uvedomuje, aký zložitý vzťah majú k páchateľovi. Aká tiesnivá a zároveň krehká je ich skúsenosť,“ vysvetľuje režisér motiváciu k nakrúcaniu a dodáva: „Vo filme sa snažíme tento vnútorný zážitok divákovi priblížiť – neschematicky, v emotívnom príbehu, so všetkými vzletmi aj pádmi.“ Tvorcovia si, samozrejme, uvedomujú, že ich príbeh sa točí okolo zložitej témy a môže vzbudiť kontroverzie. „Počítame s tým, zároveň ale veríme, že film je nakrútený čo najkomplexnejšie a citlivo,“ dodal producent Jiří Konečný s tým, že na film môžu do kín prísť aj rodičia so svojimi dospievajúcimi deťmi.