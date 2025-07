Najprv ZÁSNUBY a teraz? Známi speváci išli OD SEBA!

(Zdroj: GettyImages)

BRATISLAVA - Začalo sa to nevinne – dlhoročné kamarátstvo prerástlo do vášnivého vzťahu. No veľká láska medzi známym párom je minulosťou. Speváčka potvrdila rozchod!

Tomy Kotty a Dominika Rusnáková alias Call Dominika začali tvoriť pár na začiatku tohto roka. Aj keď nikdy neveril, že sa dajú dokopy, ich kamarátstvo prerástlo v lásku. „Vieš čo? Keby si mi pred pol rokom povedal, že ja budem niekedy chodiť s Dominikou, tak ti poviem: Kámo, neexistuje vesmír, kde by sa toto stalo,“ priznal spevák v apríli podcaste Temná pravda.

Dlhé roky boli len kamaráti „Poznáme sa možno skoro 4 roky, riešili sme sa už predtým. Potom som mal iný vzťah, ona si žila svoje… Bola to dlhá motanica," prezradil. Zlom prišiel počas tvorby skladby Spálňa sôch a následného mini albumu This is pop. „Vtedy sme trávili spolu strašne veľa času. Nonstop sme nahrávali, bolo leto, ja mám dom, takže sme boli tam. A vieš ako to chodí… T*tkali sme, t*tkali, až sme sa pret*tkali do vzťahu,“ povedal so smiechom.

„Ona je človek, ktorý mňa že úplne pozná. Pozná všetky moje temné stránky, všetky moje dobré stránky. Vie, aký som bol pred štyrmi rokmi, keď sa nedialo nič. Poznala ma aj cez tú kauzu," vyjadril sa vtedy. V marci párik šokoval fotkou so zásnubným prsteňom. No a dnes je ich veľkej láske koniec. Speváčka na sociálnej sieti priznala, že sa rozišli. „Rozišli sme sa pred nejakým časom už. Nemám v pláne ten rozchod pitvať ani ho ísť riešiť niekam verejne. Verím, že to takto bude pre nás oboch lepšie, prajem mu nech je šťastný a teším sa na album," odkázala mu.

(Zdroj: Katarína Šlesárová)