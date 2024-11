Jennifer z Ruže ukázala FRAJERA: Radka vymenila za TOHTO fešáka... Verejné VYZNANIE lásky!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Jennifer Hrušková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. Tam sa s ňou Radko rozlúčil ako s poslednou, tesne pred finále. No svoju lásku o pár mesiacov predsa len našla... Hoci sa uplynulé mesiace vzťahom netajila, až teraz svojho nového fešáka naplno ukázala. A pridala aj verejné vyznanie lásky!

Že je Jennifer šťastne zadaná, odhalila pre markiza.sk už v júni. „Áno, je to pravda. Všetko sa to zvrtlo tak rýchlo. Je to mladý hudobník, ktorý akurát dokončil školu. A ja som konečne neskutočne šťastná a zamilovaná,“ priznala Jennifer, no identitu svojho záhádného priateľa vtedy ešte tajila. O dva mesiace neskôr zverejnila aj prvé zábery, na ktorých jej novú lásku veľmi vidieť nebolo.

Teraz však už svojho nového priateľa Lukáša vôbec netají a na sociálnej sieti Instagram sa ním hrdo pýši. Zverejnila fotky z vianočných trhov a pridala aj krásne vyznanie lásky. „Keď sa dve duše stretnú s rovnakou diagnózou. Milujem ťa,“ napísala k spoločným záberom zamilovaná Jennifer, ktorá napokon svojho "vyvoleného" našla mimo kamier.

Jennifer v minulosti hľadala lásku rovno v dvoch televíznych projektoch. Najprv vo švajčiarskej verzii Ruže pre nevestu, kde ženícha zaujala natoľko, že to dotiahla až na 3. miesto. Napokon sa však ukázalo, že televízneho ženícha doma po celý čas čakala priateľka. No a napokon svoje šťastie hľadala aj v slovenskej verzii šou, kde tiež obsadila 3. miesto.