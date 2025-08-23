Hudákov najstarší syn je úplná kópia otca: Na natáčaní všetkým padli sánky!

BRATISLAVA - Moderátor a zabávač Michal Hudák (56) patrí medzi najznámejšie televízne tváre Slovenska. Dlhé roky baví divákov pred kamerami, no ako sám priznáva – jeho vlastné deti o túto slávu príliš nestoja. A občas im dokonca poriadne lezie na nervy!
„Tie staršie si v zásade zvykli, ale vlastne už aj Hugo. Boli momenty, keď boli mladšie, keď toho bolo priveľa... Boli sme na dovolenke a neboli sme schopní sa posunúť z bodu A do bodu B, pretože sa chceli ľudia fotiť, alebo niečo… A bolo toho veľa,“ spomína známy moderátor. Nie raz sa dokonca stalo, že jeho deti museli zasiahnuť. „Keď už toho mali plné zuby – jednoducho dali najavo, že stačí. Alebo keď jeme v reštaurácii, máme rodinnú oslavu, večeriame a niekto príde, vy máte plné ústa, poklepe vás po ramene a - mohli by sme spoločnú fotku?“ krúti hlavou Hudák. Našťastie sa vraj ľudia časom naučili rešpektovať súkromie o čosi viac.
Hudákove deti slávu svojho otca tolerujú, ale samy sa svetlám reflektorov vyhýbajú. „Nechcú sa fotiť, nechcú byť pred objektívom. Nechcú odovzdávať svoju tvár, dušu, súkromie – a ja to plne rešpektujem,“ hovorí Hudák otvorene. Pritom ide o poriadne talentovanú partičku! Hudák prezradil, čomu sa venujú a v akej oblasti pôsobia jeho talentované deti - syn Šimon a dcéra Eva. A sú naozaj veľmi úspešné... No a najmladší člen rodiny, 12-ročný Hugo, má podľa otca umelecký talent na všetky strany. „Je spontánny, bystrý, talentovaný... Myslím si, že ho nejaká umelecká kariéra neminie,“ uzatvára pyšný otec. V rozhovore si však zaspomínal na vtipnú historku súvisiacu práve s jeho deťmi a legendárnym Milanom Lasicom. Toto mu povedal?