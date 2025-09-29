Ladižinský opäť v Inkognite a hneď terčom posmechu: Som tu za debila!

BRATISLAVA - Ivo Ladižinský hlási návrat! Spolu s Hudákom, Čekym a Forgáčom si zasadol na lavicu hádačov v Inkognite. Tréning mu však predsa len chýba.
Ivo Ladižinský sa už v Inkognite dlhší čas neukázal. Tentokrát zapadol do čisto mužskej zostavy, pričom väčšina z hádačov pochádza z východného Slovenska. Samozrejme, že na rad prišlo doberanie si jeden druhého: „My sme tiež tí neúspešní, východniari, lebo sme skončilina polceste do Prahy...“ Na rad však prišla aj otázka veku: „Ja som zrazu zostarol nejako, z ničoho nič...“ posťažoval sa Čeky s tým, že sa stávajú aj horšie veci... na čo ho Ladižinský totálne odzbrojil. Keď však prišlo na hádanie povolaní, Ladižinský ťahal za kratší koniec. Ako sa nielen jemu darilo pri hádaní povolaní, sledujte v relácii Inkognito v utorok o 20.40 na Jojke. Výborne sa zabavíte...
