Vlado Voštinár si chcel vystreliť z Evelyn, OTOČILO sa to! Keby vedel, ostane ticho

BRATISLAVA - Vlado Voštinár kormidluje reláciu Inkognito, hádači sa však občas "utrhnú z reťaze". Väčšinou nasleduje spŕška vtipných prekáračiek, ktorá však občas prerastie aj do tvrdších bonmotov.
V Inkognite je vždy zábava! Hádači sú zohratí a chrlia jeden vtip za druhým alebo si robia žarty jeden z druhého. Alebo z moderátora Vlada Voštinára, o ktorom v relácii Michal Hudák v istej situácii povedal jednoznačne: „Vlado, tak ty nie si hocikto.“ Čo tomu predchádzalo, sa dozviete vo videu a rovnako aj to, na ktoré otcove slová nikdy nezabudne Marián Čekovský. Verte, že sa pobavíte.
A rovnako aj na závere, ktorý sa dostal - ako ináč - pod titulky. Rozosmeje vás nielen hurónsky smiech Fera Jokea, ale aj jeho reakcia na informáciu, že Evelyn si ide dať na zuby krištálik. „A to budeš mať diamant alebo len krištáľ,“ zabŕdol Vlado, ktorý sa dočkal nečakanej slovnej sprchy. Nielen od Evelyn, ale aj od režiséra. Pozrite si video, ale zabavte sa aj na relácii Inkognito v utorok o 21.40 na JOJ-ke.