Filip Jančík s manželkou si užívajú svadobný dar naplno: SEM veľa turistov nechodí! Sledujte tú nádheru

NAMÍBIA - Filip Jančík s manželkou si našli voľný čas! Užívajú si v Namíbii, cestu do Afriky dostali ako svadobný dar.
Filip Jančík a jeho snúbenica Lucia Supeková si 7.7.2025, takmer štyri roky po zásnubách, povedali áno. Svadba bola netradičná nielen tým, že sa uskutočnila v pondelok, ale aj miestom – uskutočnila sa v čarovnej stodole nad Piešťanmi. Ide o usadlosť rodičov nevesty, ktorá je jej domovom, má pre ňu hlbokú citovú hodnotu a vyžaruje neopakovateľný pokoj pre oboch. Hoci vtedy nevedeli povedať o svadobnej ceste ešte nič a na tému plánov sa vyjadrili iba slovami: „Určite to bude niekde v exotike“, spoločný výlet, cestu do Afriky, dostali ako svadobný dar: „Prekvapivým darom bol napríklad výlet do Afriky, ale dostali sme aj obrazy, krištál, či tradičné obálky s peniazmi,“ zhrnuli po svadbe.
Ako však Jančík zakaždým prízvukuje, bez huslí ani na krok! Vlastí ich päť a tie najdrahšie sa pohybujú na úrovni pár desiatok tisíc eur. „Napriek výletu tu denne pracujeme aj 3-4 hodiny na nadchádzajúcom vianočnom turné, ktoré pôjde do predaja už 3.9.2025. Fanúšikovia sa môžu tešiť na show filmovej a vianočnej hudby vo vynovenom šate,“ zdôvodnil, prečo si aj do Namíbie zobral jedny zo svojich huslí. Hrá na nich aj počas dovolenky nielen preto, aby nevypadol z cviku, ale maličkými koncertíkmi sa predviedol aj na sociálnej sieti. A zvolil aj typický výber hudby z filmov Jurassic Park, Indiana Jones, či The Lion King. A ešte k tomu obaja aj perfektne nastajlovaní… Takto Filipa bez obleku či smokingu ani nespoznáte.
A pozrite si aj video zo svadby Filipa Jančíka s Luciou Supekovou. Rozhodne sa nešetrilo nielen na okázalej hostine, ale ani na obrúčkach. Lucia už nosí na ruke platinový prsteň osadený diamantmi po celom obvode a ženích elegantnú obrúčku z čistej platiny.