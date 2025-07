NECHUTNÝ pozdrav známej Slovenske od susedov: PREBOHA, čo sa to s ľuďmi deje!

(Zdroj: pixabay.com)

Známa prominentná kaderníčka Soňa Jurigová si prešla nepríjemným zážitkom počas návštevy u svojich rodičov v Komárne. Na Instagrame opísala, čo sa udialo po tom, čo jej mesačná dcérka Melissa preplakala časť večera. Soňa priznala, že dcérka mala večer svoj „vrieskací maratón“, ktorý trval asi 20 minút. Ako sa ukázalo, nie všetci susedia to znášali s pochopením.

„Dve noci sme boli v Komárne u mojich rodičov. Tuto noc, teda okolo 22:30 mala Melisska svoj 20-minútový vrieskací maratón a dnes na ráno nejaká ‘dobrá duša’ sused/suseda nechali ‘pozdrav’ v podobe rozbitého vajca na rohožke!!!!! Ja som z toho ani neni nasratá, ale vyslovene smutná. Preboha!!!! Čo sa to s ľuďmi deje," napísala rozhorčene. Soňa priznala, že ju incident zasiahol. Nechápala, ako môže niekto reagovať takto kruto na plač novorodenca.

„Za to, že malé bezbranné bábätko malo svoju chvíľu… a to nech sú radi, že nedala svoj 2–3 hodinový vreskot. Ach, keby som len vedela, kto to bol…“ posťažovala sa. Blondínka sa následne rozhodla konať. S partnerom plánuje inštalovať bezpečnostnú kameru, aby zistili, kto za nechutným odkazom stojí. „A dáme si tú námahu, že tu ostaneme do zajtra a pôjdem kúpiť kameru a primontujeme ju ku dverám (lebo Mel máva jej plakaciu chvíľku každý večer). A potom nechám ja im na rohožke pozdrav v podobe fajnovo okakanej plienky," dodala.

„Prepáčte, ale som fakt pohoršená a budem ‘sprostá’ a spravím to, lebo naša dcéra za to nemôže!!! Podľa vašich správ vidím, že chápete,“ uzavrela. Je zarážajúce, že aj v dnešnej dobe, keď by sme mali byť k rodičom a najmä matkám malých detí tolerantní, sa objavujú takéto prejavy nevraživosti.