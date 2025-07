Neuveriteľná PREMENA sestry Jiřího Korna: Z BEZDOMOVKYNE opäť dáma na úrovni!

Yvetta Kornová (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Keď sa Yvetta Kornová (63) pred tromi rokmi objavila na premiére nového seriálu, svojím vzhľadom šokovala. V počine stvárňovala bezdomovkyňu, no tú pripomínala aj v realite. Herečka má za sebou temnú minulosť, z ktorej vinila svojho staršieho brata Jiřího (76)... Zdá sa však, že sa opäť postavila na nohy. Jej premena za 3 roky je neuveriteľná!

Známy český herec Jiří Korn má troch súrodencov - tanečníkov Miroslava a Tamaru a najmladšiu sestru Yvettu, ktorá sa po vzore Jiřího vydala cestou herectva. A mala našliapnuté na veľkú kariéru. No ako 19-ročná začala piť a celý život a kariéra sa jej začali pomaly rúcať ako domček z karát. A aby toho nebolo málo, bývalý manžel ju nakoniec namočil aj do drog.

„Mala som ich doma, dobrovoľne som si ich dala pichnúť. Drogy som brala rok a pol. Po polroku mi vzali úrady všetky tri deti,“ priznala v minulosti Kornová, ktorá sa so závislosťami pokúšala bojovať aj v liečebni, no pokusy boli zakaždým neúspešné. Jej dospelé deti sa jej tak nadobro zriekli. Temná minulosť sa však viditeľne podpísala aj na jej vzhľade.

Yvetta Kornová pred tromi rokmi (Zdroj: Profimedia)

Keď sa pred tromi rokmi objavila na tlačovke k novému seriálu Spoločne sami, v ktorom stvárňovala bezdomovkyňu, mnohí ju za ňu považovali aj v realite - bola zničená, vychudnutá, strhaná, bez vlasov. „Hrám bezdomovkyňu a asi dobre. Keď som v utajení čakala pred budovou na hostí a hercov, dostala som od jedného pána stravný lístok,“ prezradila vtedy.

No zdá sa, že druhú šancu od života využila naplno a po troch rokoch je z nej doslova iný človek. Na najnovších záberoch by Yvettu spoznal málokto. Vyzerá zdravo, spokojne, má vlasy... No v neposlednom rade pôsobí, že je opäť šťastná. Veď pozrite sami... Neuveriteľná premena!

Yvetta Kornová dnes (Zdroj: Profimedia)