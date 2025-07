Vráblicovej EX je opäť OTCOM: Narodila sa mu DCÉRKA... Aha, aké dostala meno!

Viktor Nižník (Zdroj: archív Viktor Nižník)

Meno talentovaného hudobníka sa minulý rok skloňovalo predovšetkým v súvislosti s turbulentným rozvodom s herečkou Luciou Vráblicovou. Dvojica si zbohom povedala po dlhých 24 rokoch spoločného života. No Nižník dlho nesmútil... Prakticky hneď sa na verejnosti začal objavovať s novou partnerkou a netrvalo dlho a ukázalo sa, že spolu čakajú aj dieťa.

Viktor sa zamiloval do členky zoskupenia Voising. „O šťastie a lásku sa treba starať! Nikdy ich neberte ako samozrejmosť. 2024 bol ťažký level, ale jeho zdolanie stálo za to! Ďakujem Katty Bielická, že si! Milujem ťa a teším sa s tebou + 1 na nový level 2025. Hlavne nech sme/ste všetci zdraví!“ podelil sa na nový rok Viktor.

No a rodinka je už pokope. Bábätko sa vypýtalo na svet 3. júla, je to dievčatko a dostalo meno Alžbetka. „Porodiť dieťa je tá najkrajšia vec, aká sa môže žene v živote stať. Je to malý zázrak. Pocity, ktoré pri tom prežívam, sú neuveriteľné. Ďakujem Bohu za krásny a rýchly, priam vysnívaný pôrod a za môjho manžela, že bol s nami celý čas. Všetko, čo sa spieva v piesni So mnou, ktorú sme jej zložili, je naozaj pravda a je to každou minútou silnejšie,“ vyjadrila sa čerstvá mamička.

„Som veľmi pyšný a hrdý na moju manželku, ako to bravúrne a hrdinsky zvládla. Pri bolestiach, ktoré mala a ja som ich videl, by som ja ležal asi rok an JIS-ke. Videl som celý priebeh pôrodu a je to zázrak, ako sa to celé stane. Keď Alžbetku priložili na Katkin hrudník, obaja sme boli dojatí a slzy nám stekali po tvári. Veľmi sa tešíme. Alžbetka je nádherná a mamina tiež. Milujem ich,“ dodal Viktor.

Viktor Nižník sa stal druhýkrát otcom (Zdroj: archív Viktor Nižník)