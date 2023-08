VÝBUCH u známej Slovenky: Popáleniny 3. stupňa... Prestala som chodiť, koža mi visela z nôh!

Prešla si peklom! (Zdroj: pixabay.com)

Bývalá playmate Soňa Mihaličková, teraz Jurigová, o takomto čase minulý rok prežívala obrovské muky. Až teraz sa rozhodla prehovoriť o tom, čo sa jej vlastne stalo. Z jej slov vám prejde mráz po chrbte!

„27.8… Ani neviem ako a kde začať. Išli sme s manželom na rodinnú chatu do krásneho prostredia kam veľmi radi chodíme a máme na ňu aj krásne spomienky. Pozvali sme prvýkrát aj mojich rodičov, že si spravíme pekný víkend v lese. Prvý deň aj krásny bol,“ začala v úvode s tým, že večer sa presunuli dnu a keďže bolo chladno, prikúrili si v krbe.

(Zdroj: Instagram S.M.)

S rodičmi sa pozerali, ako krásne drevo horí a potom prišlo to, čo nikto nečakal. Obrovský výbuch... „Obrovský výbuch, tlak ako keď si na kolotoči a 1000 krát silnejší. Tma, krik, zúfalstvo, plač, bezmocnosť v tých pár sekundách toho výbuchu. Nevideli sme ani tú tmu, mysleli sme, že sme oslepli. Pamätám si, ako ocino maminu a mňa ťahal rýchlo von (nikto sme nič nevideli) všetko sme robili iba pocitovo,“ opísala. Najviac to zasiahlo ju, pretože sedela oproti kachlí.

Ich sused explóziu začul tiež, a tak im prišiel na pomoc - zavolal záchranku. „Koža mi visela z nôh, od bolesti mi bolo na vracanie,“ uviedla. Prišla pre ňu sanitka, záchranári jej poskytli prvú pomoc a odviezli ju do nemocnice.

„Prišli sme do Ružinova na popáleniny. Preložili ma na posteľ a doktor ma začal “rozbaľovať”. Prišla ukrutná bolesť, ale taká, že som nevedela, že taká bolesť existuje. NEOPÍSATEĽNÁ. Ošetroval ma cca 1,5 hodinu, nakoľko mi to zasiahlo dosť miest z nôh. Sťahoval mi kožu a obstrihával. Nasadil mi prasaciu kožu na všetky miesta a pravdepodobne VĎAKA tomu dnes vyzerajú moje nohy po roku pekne,“ zverila sa kaderníčka. Oheň jej spôsobil popáleniny 3. stupňa.

Spočiatku, prvé dni, vedela chodiť sama, potrebovala pomôcť ísť iba na toaletu, no ale potom... „Keď zo mňa vyšla všetka tá chémia. Začali také bolesti ľudia, že to ani nemám k čomu prirovnať. Prestala som chodiť, jednoducho to nešlo. Trvalo to asi týždeň, že som nechodila vôbec, bola som odkázaná na starostlivosť 24/7,“ starali sa o ňu rodičia a jej manžel.

(Zdroj: Instagram S.M.)

Prešli si obrovskou skúškou! „Po týždni som sa začala posúvať sama po zemi po zadku. Postaviť som sa nevedela. Na wecko ma ťahali po zemi na uteráku (aby sa to šmýkalo) a museli ma zdvíhať zo zeme a posadiť na wc a čakať kým spravím svoje potreby. Čakať museli pri mne, nakoľko nohy zvisle dolu držať bolo absolútne nereálne,“ dodala.

Ako priznala, na svoje "nové" nohy sa nebola schopná celý čas pozrieť. Dokázala to až potom, keď jej obväzy dali dole. Dodnes si to musí natierať a starať sa o to. A ako sa to celé vlastne stalo? „Nechcem to moc rozvíjať, ale nejaký istič, ktorý viedol z kachlí do horných radiátorov bol uzatvorený (nepýtajte sa prečo, ako a kto to spravil, lebo nevieme..) tým pádom sa to teplo nemalo ako dostať hore a ten krb už ten tlak nevydržal a vydrblo to von,“ uzavrela.