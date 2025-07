Igor Kmeťo ml. (Zdroj: Ján Zemiar)

Igor Kmeťo ml. si už nejaký čas užíva život nielen na Slovensku, ale aj v slnečnom Španielsku. Tam sa venuje tvorbe a očividne mu život pod palmami zachutil. „Mne sa darí super. Ja si tam chodím užívať, oddychovať a naberať inšpiráciu,“ nešetrí chválou známy hudobník a očividne to zafungovalo.

Kmeťo už nejaký čas zarezáva v štúdiu, kde pripravuje svoj najnovší album, ktorý má byť pokračovaním megaúspešného debutového albumu s názvom Ja som funky. Svetlo sveta dokonca uzrel už aj videoklip ku skladbe V sebe máme, v ktorom si zahrala aj božská Simona Krainová. Ako však spevák prezradil, skladanie vlastných skladieb nie je to jediné, čomu sa chce venovať.O tie sa delí aj so svojou dcérou Rebis, ktorá by sa podľa jeho slov v Španielsku nestratila.O tom, že Kmeťovci majú hudbu v krvi niet pochýb, boli sme však zvedaví, či jablko nespadlo ďaleko od stromu aj v prípade najmladšieho člena rodiny a tým je syn Igora Kmeťa, Denisko. Odpoveď vás pobaví!

Igor Kmeťo ml. BONZOL na otca: To málokto vie, ale on je... FÍHA! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)