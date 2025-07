Náš hospodár Martin NADCHOL Čechov: Pozrite, sú z neho ÚPLNE HOTOVÍ!

(Zdroj: Tv Markíza)

PRAHA - Keď sa povie reality šou Farma, mnohí diváci si s ňou okamžite spoja Martina Bagára (56). Ten sprevádza televíznym statkom už od druhej série a iného hospodára si už fanúšikovia nedokážu ani predstaviť. A podobne to majú zjavne aj Česi. Martin v týchto dňoch zaskočil za svojho kolegu v českej verzii a... Pozrite, súťažiaci aj diváci sú z neho úplne hotoví!

Na českej Nove minulý týždeň odštartovala druhá séria reality šou Farma. Televízia dala projektu šancu na návrat po dlhých 13 rokoch. Moderuje ju tanečník a bývalý účastník reality šou Love Island Vilém Šír, no a hospodárom je skúsený roľník Jan Šlosar. Mnohí diváci si však televízny statok spájajú s inými postavami...

Hoci na Slovensku sa v úlohe moderátora vystriedali už tri mená, na poste hospodára je od druhej série ten istý človek - Martin Bagár. No a práve ten sa stal pomyselnou ikonou a neoddeliteľnou súčasťou Farmy. No a práve to si myslia aj Česi. Keď totiž Martin prišiel na farmu u susedov zaskočiť za svojho marodujúceho českého kolegu, okamžite vyvolal nadšenie.

Hospodár Jan Šlosar a moderátor Vilém Šír (Zdroj: TV NOVA)

Súťažiaci ho spoznali a začali výskať nadšením. „Keď sa otvorila brána a ja som zdiaľky videl hospodára Martina, tak som vedel okamžite o koho ide, takže som mal naozaj veľkú radosť, že ho vidím,“ zahlásil youtuber Luktuma. No a dočasná výmena potešila aj českých divákov. „A mohol by zostať už navždy,“ píše jeden z komentujúcich.

„Martin je prirodzená autorita, všetci z neho mali rešpekt, len čo vstúpil, je božský,“ pridal sa ďalší. „Ďakujeme za zlepčenie celého dielu, konečne nejaká radosť,“ zhodujú sa diváci od susedov. „Škoda za akých okolností, ale super, Farma je zachránená, je jedno či ČR alebo SK, moderátor je jedno, ale hospodár je len jeden! Druhý taký skrátka nie je,“ zhodujú sa Česi, ktorí sledovali aj slovenskú verziu Farmy. Aký máte na to názor vy?