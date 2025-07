Juraj Loj kúpil manželke oblečenie: Och, musel to VRÁTIŤ!

Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja neviem, ja by som nechcel uraziť žiadnu postavu. Ale teraz posledne sa mi veľmi páči, ako som v Zbormajstrovi namaskovaný. To je taký look. Nehovorím, že by som ho nosil v súkromnom živote, ale je to niečo nevšedné, čo presahuje slovensko-českú kinematografiu. Takáto zmena ma baví,“ prezradil Juraj, ktorý si na svojich vizuálnych premenách dáva skutočne záležať. Dokonca priznal, že všetko tvorí spolu s maskérom a nikdy to nie je len o tom, že príde na pľac a prijme hotový návrh. „Aj tie dlhé vlasy bol môj nápad. Ja som prišiel s tým, že by som chcel, aby mal Zbormajster vlasy ako Hřebejk, to bola moja predloha. To je môj systém práce, ja sa nerád opakujem, rád vyzerám všade inak.“

Juraj má citlivé oko aj na módu a vyhranený svojský štýl. „Mňa to zaujíma, baví ma to, keď je človek pekne oblečený, ale ja si veci riešim len do takej miery, že čo mi je pohodlné, to chcem nosiť. Mňa bavia tie 30. a 40. roky, keď bola mužská a dámska elegancia úplne inde,“ vysvetlil herec, ktorý má občas 'prsty' aj v šatníku svojej manželky, herečky Zuzky Kanócz. „Jej sa tak mení štýl a vkus, že už teraz len poviem svoj názor, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, ale to je asi tak všetko. Každý si vyberáme to svoje,“ dodal s úsmevom. A keď prišla reč na to, či by si trúfol kúpiť jej niečo bez jej vedomia... prišla prekvapivá odpoveď!

Juraj Loj - móda (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)