BRATISLAVA - Juraj Loj priznal, že Franz Kafka je pre neho už dlhé roky životnou inšpiráciou a obľúbencom. Vo filme o slávnom spisovateľovi však nehrá hlavnú postavu, ale rolu plavčíka.
Herec Juraj Loj sa netají tým, že Kafka je preňho už dlho životnou inšpiráciou. „On je dlhé roky môj obľúbenec, je to súčasť môjho života,“ priznal Loj otvorene. Fascinuje ho Kafkov pohľad na svet aj jeho životný príbeh, ktorý vníma ako nesmierne silný. Keď však prišla ponuka na účinkovanie vo filme, nešlo o postavu samotného Kafku, ale o rolu plavčíka. Pre herca však bolo tentokrát kľúčové čosi celkom iné. „Ja som sa nepotešil postave ako takej, ja som sa potešil tomu, že budem opäť mať možnosť pracovať s Agnieszkou (Holland), že sa uvidím s ľuďmi, s ktorými som pracoval na Šarlatánovi,“ neskrýva nadšenie herec, ktorý si spoluprácu s renomovanou režisérkou nevie vynachváliť.
Loj si popri rodine a pracovných projektoch nachádza čas aj na čítanie kníh. V jeho knižnici dominujú sebarozvojové tituly a životopisy významných osobností o čom svedčí aj výber titulov, po ktorých siaha v týchto dňoch. „Momentálne čítam o Al Pacinovi, mám rozčítaného Paula Newmana,“ prezradil. A práve knihy považuje herec za zdroj mnohých vedomostí, ktorými ohuruje aj v televíznych formátoch, kde aktuálne účinkuje. „Je to z kníh, zo životných skúseností, výsledok nejakého logického uvažovania, je to taký mix.“ Pri otázke, ako sa cíti v odľahčenejších televíznych formátoch ako je Dobre vedieť, kde zasadol na kapitánsku stoličku, či v obľúbenej relácii Možné je všetko nás odpoveďou poriadne prekvapil.
Juraj Loj po hraní vo filmoch okúsil zábavné programy a priznal: Človek si nevie predstaviť... (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)