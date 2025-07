Bratislavské módne dni. Aneta Parišková (Zdroj: Ján Zemiar)

Aneta je hrdou mamou troch šikovných synov. Najstaršieho Daniela má s exmanželom Davidom Dočekalom, otcom Gabriela a Nathana je zasa Kanaďan Mark Sedlmair. Štastie a pravú lásku však našla až po dvoch nevydarených manželstvách. V roku 2017 sa tretíkrát vydala za Miroslava Polakoviča a k trom chlapcom tak pribudli aj dve dcéry z jeho predošlého vzťahu. Neľahkým obdobím si Aneta prešla aj po zdravotnej stránke, keď jej lekári diagnostikovali zákerné nádorové ochorenie. Nad rakovinou, našťastie, zvíťazila a dnes viac pozornosti ako čomukoľvek venuje rodine a svojim synom. Najstarší ukončil druhý ročník na bilingválnom gymnáziu, prostredného láka politika a najmladší, len 12-ročný, je zas šikovný v kuchyni, za šporákom sa cíti ako ryba vo vode. „Výborne varí, pečie, dokonca aj záhradkárči. A to nemá odo mňa odkukané, podotýkam. Lebo ja nemám vzťah k záhradkárčeniu a vareniu. Robím to preto, lebo musím a on to robí preto, že ho to baví,“ priznala moderátorka, ktorú po príchode domov nie raz čaká hotová hostina. „Stáva sa, že mám navarenú večeru – steak s opečenými zemiakmi, dokonca aj zákusok,“ pochválila svojho malého šéfkuchára, ktorý recepty poctivo hľadá na internete.

Rodina má za sebou aj život v Amerike a ako prezradila, aj v tomto smere si chlapci nechávajú otvorené dvere. „Vyskúšali si tam aj chodiť do školy. Oni sú vlastne v takom stave, že buď sa rozhodnú pre Slovensko alebo pre Ameriku, ale momentálne to má čas…“ Moderátorka si s deťmi udržiava skvelý vzťah, diskutujú spolu aj o vážnych témach, ako je politika či dianie vo svete. „Prostredný so mnou všetko rozoberá, pýta sa a analyzuje,“ priznala. A je to práve prostredný Gabriel, ktorý svoju známu mamu odrovnal jedinou vetou! Počúvajte, akou...!

Jeden zo synov Pariškovej chce byť politik: Čo jej povedal, keď ochorela, Anete vytrelo zrak! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)