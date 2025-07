Našli jej NÁDOR! Desivý dôvod operácie Zuzany Vačkovej: Bojuje s ONKOLOGICKÝM ochorením!

Zuzana Vačková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sme na Topkách informovali, že Zuzana Vačková (56) je v nemocnici. Herečka najprv uviedla len to, že je po operácii brucha. No aktuálne odhalila pravý a oveľa desivejší dôvod jej hospitalizácie. Našli jej totiž nádor... Bojuje s onkologickým ochorením!

Zuzana Vačková má so svojimi sledovateľmi na sociálnych sieťach vybudovaný blízky vzťah a pravidelne a často sa s nimi delí o detaily zo svojho života. Inak tomu nie je ani teraz, keď bojuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. Na sociálnej sieti Instagram odhalila, že sa nachádza v nemocnici, kde podstúpila operáciu brucha.

Najprv síce neuviedla dôvod, napokon však vyšla s pravdou von - pasuje sa s onkologickým ochorením, našli jej na čreve nádor. „Život sa vie zaujímavo kľukatiť a vždy ma vie prekvapiť. Tentoraz to bol priam šok... "Je to pozitívne" nie je vždy dobrá správa. "Je to zhubné" je až príliš jednoznačné. Ako spracovať všetky informácie? Čo teraz? Čo bude?“ napísala v úvode úprimného príspevku Vačková.

Náročné obdobie čakania na výsledky a plánovania operácie má už za sebou. A teraz chce vyzvať všetkých, aby išli na preventívne prehliadky. „Dnes som po operácii, časť čreva, kde bol nádor, lekári (ktorým patrí obrovská vďaka, a celému tímu nemocnice Národný onkologický ústav) vybrali, a ja idem životom ďalej,“ uviedla ďalej herečka.

„Čakajú ma častejšie prehliadky a krásny spokojný život. Viem, že bude iný, ako bol doteraz. Nie fyzicky. Ale okamih, kde nám smrteľná diagnóza zaklope na život, ním vie pekne zatriasť. Ale dnes je to už tak, že aj keď onkologické ochorenie vstúpi do našich životov, môže mať happyend,“ dodala a opäť vyzvala sledovateľov, aby nepodceňovali preventívne prehliadky. My sa k výzve pripájame a Zuzane prejame skoré uzdravenie!