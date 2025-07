Kruté rany osudu: Jiří Krampol (†87) prežil milovanú ženu a prišiel o dve deti!

Jiří Krampol (Zdroj: ČT)

Jiří Krampol (†87) sa narodil 11. júla 1938 v Buštěhradě, ale detstvo strávil na Žižkově. Záujem o herectvo v ňom prebudila platonická láska Mileně Dvorskej, DAMU absolvoval v roku 1962 a neskôr sa dozvedel, že za jeho prijatie vďačí profesorovi Radovanovi Lukavskému. Prijímacej komisii sa veselé herecké etudy, ktoré si pripravil, nepáčili a argumentovali tým, že dramatické herectvo nezvládne, ale Lukavský zasiahol s tým, že nie každý herec či divadlo sa venujú dramatickej tvorbe.

Krampol bol štyri krát ženatý a zanechal po sebe štyri deti – dve vlastné a dve nevlastné. S prvou manželkou, televíznou hlásateľkou Janou Fořtovou, mal syna Tomáša, s druhou ženou právničkou syna Jiřího. S treťou exmanželkou, bývalou manekýnkou Martou, vyženil syna Martina, ktorému dal aj svoje meno. S poslednou ženou Hankou (†59) vyženil syna Petra.

V skutočnosti mal ale vlastných detí viac, ale o dve prišiel. V siedmich mesiacoch mu zomrel syn Honza, ktrého mal s treťou manželkou, a v siedmom mesiaci tehotenstva s Hankou oplakali dcéru, ktorá sa narodila mŕtva. „Dlho sme sa pokúšali o dieťa. V siedmom mesiaci tehotenstva ale Hanka potratila, porodila mŕtve dievčatko,“ prezradil Krampol v rozhovore pre Aha!

Predtým nič nenasvedčovalo tomu, že by malo dôjsť k najhoršiemu. Po teste z plodovej vody ju pustili domov, prišlo jej zle a musela ísť do nemocnice. „Niekoľko dní v sebe nosila mŕtve dieťa a nikto na to neprišiel. Skoro mi potom umrela aj Hanka. Osobne si myslím, že toto odštartovalo to, čo potom Hanku nakoniec dohnalo do blázinca,“ bol presvedčený Krampol.

Jiří Krampol s milovanou Hankou (Zdroj: Profimedia)

Nakoniec prišiel herec aj o svoju o dvadsať rokov mladšiu manželku. Niekoľko rokov pred smrťou ju sužovali zdravotné i psychické problémy a závislosti na alkohole a liekoch. Zomrela 3. septembra 2020 na vykrvácanie prasknutého vredu. Zomrela mu v náručí.opísal vtedy Jiří pre extra.cz.popísal jej posledné chvíle nešťastný Jiří.opísal osudné chvíle Krampol, ktorému vtedy ani vo sne nenapadlo, že by ju prežil.