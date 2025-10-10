Ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky: Najprv Rytmus a teraz... To naozaj?!

BRATISLAVA - Ďalší známy slovenský raper zvažuje vstup do politiky. Po Rytmusovi, ktorý minulý rok otvorene hovoril o ambíciách stať sa ministrom kultúry, sa o podobnom kroku zmienil aj Pil C.
V minulosti slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský avizoval vstup do politiky. „Ja som zvyknutý, že sa ľudia smejú z mojich snov, ale áno, sú to reálne úvahy, pretože v kultúre/šoubiznise som dosiahol všetko. Dlhujem tejto krajine veľa, a preto viem, že je povinnosť starať sa o našu kultúru ako minister," povedal minulý rok. A teraz ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky. Je ním Pil C, ktorý právom patrí medzi hudobné špičky.
No už viackrát spomínal, že by chcel ísť do raperského dôchodku a má aj väčšie plány do budúcnosti. V rozhovore v relácii VAR Talkshow na TA3 dostal otázku: „Uvidíme niekedy Pil C-iho v politike?“ A odpoveď bola viac než jasná. „Áno,“ povedal Pil C bez rozmýšľania. „Chceš byť premiér, prezident alebo minister?“ opýtal sa moderátor. „To je ešte skoro. Asi parlamentné... Však ale prezidentské, si sa zbláznil?“ zavtipkoval raper. Pil C uviedol, že momentálne nie je členom žiadnej politickej strany.
Na otázku moderátora, či má predstavu, ku ktorej strane by sa v budúcnosti pridal, reagoval opatrne. „Tak ten line up je tam taký, aký je. Uvidíme, či niečo nové príde. V slovenských pomeroch je tá pozícia veľmi náročná, takže neviem ti odpovedať, či by som túžil po premiérskom kresle. Rodinkárstvo by bola pre túto krajinu podľa mňa veľmi zlá cesta. Už tak, ako teraz sme na tom, neviem, či by bolo o ďalších XY rokov dobré dať za ministra financií kamaráta z Partizánskeho – za obranu niekoho z Bratislavy... To je taká cesta do pekla, si myslím.“ Z jeho slov vyplynulo, že o aktívnom vstupe do politiky uvažuje a nie je vylúčené, že by sa mohol zapojiť už v nasledujúcich parlamentných voľbách.
