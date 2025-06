Karin Haydu vyzerá po pravidelnom cvičení úžasne: A tá tvár? Úprimne o tom, čo si dala spraviť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Herečka Karin Haydu sa aj pred päťdesiatkou pýši dokonalými krivkami. Maká na svojej postave, takže obliecť si v lete plavky pre ňu nie je žiadna pohroma. „Neberiem to tak, že príprava alebo nejaké formovanie do plaviek. Snažím sa hýbať počas celého roka,“ vysvetlila herečka, ktorá sa diétami rozhodne netrápi. Podľa nej sú aj dôležitejšie veci ako kilá a centimetre. „Samozrejme, zdravie je dôležité, ale zase netreba to preháňať,“ dodala s nadhľadom.

To však neznamená, že sa o seba nestará. Naopak, priznala, že občas si rada dopraje rôzne procedúry. „Chodím na peeling a takéto povrchové srandičky absolvujem, bola som aj na botoxe. Ale také nejaké zásahy, ktoré by potrebovali chirurga – to nie. Potom sa tie ženy, alebo aj muži, častokrát na seba ani nepodobajú,“ hodnotí otvorene herečka. Na leto však podľa nej treba byť pripravený. A to minimálne čo sa týka slnečných okuliarov! „Mám veľký arzenál okuliarov, najmä tých slnečných, ale keďže sa mi zhoršuje zrak, mám aj celkom peknú zbierku dioptrických.“ Bodaj by aj nie, veď je tvárou optiky Alensa, kde je o ňu dokonale postarané. V rozhovore prezradila aj počet, koľko ich má doma... Závideniahodné číslo!