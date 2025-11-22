Karin Haydu NIKDY nepila alkohol: Namiesto toho má inú neresť!

BRATISLAVA - Karin Haydu patrí k ženám, ktoré zaujmú eleganciou a prirodzeným šarmom. Na krste sektu sa objavila v dokonalej nálade a s úsmevom na perách, a hoci sama alkohol vôbec nepije, úlohu krstnej mamy prijala vďačne. Dokonca priznala, že ju svet vína fascinuje – hoci len z diaľky.
Herečka Karin Haydu sa o víno zaujíma čisto zo zvedavosti a obdivu k remeslu. „Mňa zaujíma, ako sa vyrába víno. Chodím na vinárske cesty, zaujímam sa o to, páči sa mi to, je to proste veda – len to nepoužívam,“ vysvetlila. Poctivo si dokonca naštudovala aj históriu sektu. „Vedela som, že po Francúzsku bola prvou krajinou, ktorá začala vyrábať sekt, práve naša. Hubert stále patrí medzi svetovú špičku,“ dodala s hrdosťou.
Alkohol ju však nikdy nelákal. „Som celoživotný abstinent. Neviem, čo to je byť opitá,“ priznala bez zaváhania. Závislá je však na niečom inom: „Ja si fičím na sladkom,“ prekvapila svojimi slovami herečka, ktorá sa pýši dokonalými krivkami. „Pre mňa je sladké niečo, bez čoho deň ani nezačnem. Ja si nedávam pozor na to, čo konzumujem. Milujem mäso, milujem sladké. A keď človek vydá viac energie, ako prijme, tak je to vyvážené.“ Karin si dopraje a s radosťou si pokojne napečie aj sama – a to s chuťou. „Ako sa hovorí – čo si napečieš, to si aj zješ. U mňa to platí,“ dodáva s úsmevom Karin, ktorá prekvapila otvorenosťou...
