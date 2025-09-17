Karin Haydu mala problémy so zrakom už v detstve: Pri dcére si dnes dáva na toto pozor!

BRATISLAVA - Je krásna, štýlová a to aj s okuliarmi! Karin Haydu priznala, že digitálny svet ju má v hrsti! O to väčším prekvapením bolo keď odhalila, kto ju odháňa od sociálnych sietí!
Herečka Karin Haydu patrí medzi atraktívne ženy slovenského šoubiznisu. Na kráse jej neuberajú ani dioptrické okuliare, ktorých má plný šuflík, a to aj vďaka spolupráci s optikou Alensa, ktorej je už niekoľko rokou tvárou spolu s Vladom Kobielskym. V detstve však bolo nosenie okuliarov všetko, len nie zábava. „Môj prvý kontakt s dioptrickými okuliarmi bol ešte v detstve, to mi ešte aj prelepovali jedno očko… no a potom dlho nič a až v dospelosti,“ priznala herečka, pre ktorú sa okuliare postupne stali bežnou súčasťou života.
