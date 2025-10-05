(Zdroj: Instagram K.H.)
BRATISLAVA - Vzťah, aký sa len tak nevidí! Herečka Karin Haydu a jej dcéra Vanesa tvoria zohranú dvojku, ktorá si rozumie na všetkých frontoch. Hoci má Vanesa už 22 rokov a dávno roztiahla krídla, s mamou ju spája priateľstvo, dôvera aj dlhé rozhovory o hudbe či vzťahoch. A Karin? Tá je už dnes pripravená aj na rolu babky!
Herečka Karin Haydu patrí k obľúbeným tváram slovenského šoubiznisu. Napriek tomu, že pracovný diár má plný a jej dni sa často točia okolo divadla či moderovania, čas pre rodinu má vždy. A najmä pre svoju jedinú dcéru Vanesu, s ktorou má výnimočný vzťah.
Prečítajte si tiežVanesa má dnes 22 rokov a ako Karin priznala, už to dávno nie je len o príkazoch a zákazoch. „Už aj ona roztiahla tie krídla... Začínam byť zorientovaná v rôznych sférach,“ prezradila herečka, ktorá s dcérou často vedie dlhé rozhovory a veľakrát si nechá poradiť aj v oblastiach, kde už nestíha držať krok. Napríklad v hudbe. Zatiaľ čo Karin je verná 80. a 90. rokom, Vanesa jej rada rozšíri obzory o súčasnú tvorbu. U dievčat nebola nikdy žiadna téma tabu o čom svedčí aj fakt, že Karin vždy vedela, s kým sa jej dcéra stretáva či randí. Vanesa má už nejaký čas priateľa, ktorého si obľúbila aj jej známa mama. A čo by povedala na to, keby raz prišla s tým, že sa ide vydávať? „V jej veku boli naše mamy vydaté a mnohé mali už dve deti, takže vlastne už rok presluhuje,“ povedala so smiechom. Pre Karin nie je tabu ani téma vnúčaťa. Jej odpoveď na otázku, či je pripravená stať sa babkou však prekvapila aj nás.
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)