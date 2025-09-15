Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!

BRATISLAVA - Keď sa dcéra Karin Haydu objavila po boku svojej mamy na spoločenskej udalosti, všetkým bolo jasné, že medzi týmito dvoma je viac než len rodinné puto. Vanesa je už dospelá žena, ktorá má so slávnou mamou stále výnimočný vzťah.
Vanesa Antovská prišla podporiť mamu na podujatie ako naozajstná parťáčka. „My máme s maminou veľmi kamarátsky vzťah, ona je mi moja najbližšia osoba, čiže všetko, čo môžem prísť podporiť, tak to urobím,“ prezradila s nadšením Vanesa, ktorá nemá žiadneho súrodenca. „Napriek tomu, že som jedináčik, som mala tvrdú výchovu,“ priznala so smiechom. So svojou známou mamou však majú priam dokonalý vzťah a v ich rodine nie je nič tabu. Ich rozhovory sú podľa slov krásnej tmavovlásky otvorené a vzájomne si vedia povedať aj to, čo by možno iné mamy s dcérami nechceli počuť.
A kritika? Tá občas padne tiež. „Maminina slabosť je vedieť si nastaviť čas, takže to meškanie...“ odpovedala so smiechom Vanesa na otázku, za čo zvykne svoju mamu sem-tam pranierovať. Platí to však aj naopak. Hoci Vanesa už dávno nie je dieťa, mama ju stále podporuje a je jej prvá voľba, keď si s niečím nevie dať rady. „Radím sa s ňou úplne o všetkom – či sú to vzťahy alebo škola... Vždy mi dá správnu radu a to, či ju využijem, je už na mne.“ A inak tomu nie je ani v téme mužov. Vanesa má len 21, no už dnes vie, že po jej boku stojí niekto výnimočný. So súčasným partnerom ich síce spája láska, no rozdeľuje vzdialenosť. On študuje biznis vo Viedni, ona sa chystá na Erasmus do Španielska. Ako to zvládnu? Vanesa v tom má jasno!