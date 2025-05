Karin Haydu (Zdroj: Instagram K.H.)

Na výtvarné diela svetoznámeho Alfonza Muchu si Karin spomína už z detstva – nie však z galérií, ale z bežného života. „Pamätám si, že s jeho výtvormi sme sa stretávali všade. Na zrkadielkach, na plagátoch, potlačiach šiat…“ opísala Karin, ktorú s folklórom, v duchu ktorého sa nesie tohtoročná výstava, spája niečo osobnejšie – vlastná skúsenosť. „Ja ako bývalá folkloristka mám k nemu veľmi pozitívny vzťah. Tancovala som snáď všetky druhy folklórov, ktoré existujú na Slovensku. Najviac sa mi páči asi myjavský, lebo je najtemperamentnejší,“ zaspomínala si s úsmevom. Do kroja sa však neobliekala bežne, iba na vystúpenia. „Nechodievala som ako naša pani ministerka v kroji normálne, len na podujatia,“ dodáva bez servítky Karin.

Piešťany sa však pre ňu stali srdcovou záležitosťou nielen vďaka výstave. „Milujem práve tento hotel, ktorý bol a je dodnes prvý päťhviezdičkový hotel na Slovensku. Má úžasné služby, perfektnú kuchyňu, krásny wellness… Veľmi rada sa sem vraciam.“ Karin Haydu sa stále môže pýšiť božskými krivkami, takže sa obdivným pohľadom nevyhne - najmä keď je v plavkách. „Človek si už musí zvyknúť, asi je to taká súčasť nášho povolania,“ zhodnotila otvorene. Ako však dodala, pozornosť ju prenasleduje aj ďaleko od domova. „Už aj zo zahraničia ma odfotili a poslali, takže je to jedno. Slováci sú všade!“ Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa tento rok rozhodla ujsť na dovolenku poriadne ďaleko. A hoci sprvu zatĺkala, napokon predsa len poodhalila viac!

Karin Haydu po dovolenke s expriateľom: Takto to medzi nami je! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)