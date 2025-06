Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Láska jej pristane! Topmodelka Michaela Kocianová má dôvod na úsmev od ucha k uchu. Po rokoch na prestížnych mólach a pred objektívmi svetových fotografov zažíva pokojné, harmonické obdobie. A to najmä vďaka mužovi, ktorý jej obrátil život naruby. Britský podnikateľ Rafic Said ju vo februári požiadal o ruku a krásna Slovenka sa s touto novinkou pochválila aj fanúšikom na sociálnych sieťach. A o tom, že ňom našla toho pravého svedčia aj jej slová na snúbencovu adresu. „Najviac mi imponuje, že ten človek je veľmi veľkorysý a láskavý. Mám pocit, že tým životom nekráčam sama. Keď je nejaký problém, hneď príde s otázkou: Ako ti môžem pomôcť?“ vyznala sa Michaela.

Modelka priznáva, že jej Rafic jej dopraje všetko, po čom túži. „Samozrejme, utráca na mňa viac, než by mal,“ priznala so smiechom. No zároveň dodáva, že vo vzťahu je veľkorysosť obojstranná – a aj ona rada rozmaznáva svojho muža. Pochádzajú však z odlišných svetov – on Brit, ona Slovenka. Rozdiely v mentalite sú podľa nej jasné. „Niekedy je to výzva, ale všetko je o komunikácii. A tá by rozhodne nemala byť s krikom,“ zdôrazňuje. Ani oni sa však nevyhnú konfliktom a úspešnej modelke vedia rupnúť nervy...

Michaela Kocianová je zasnúbená s Angličanom: Rozdiel v mentalite je, ALE... to sa zíde aj slovenským párom (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)