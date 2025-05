Michal Hudák a Zuzana Šebová, Inkognito (Zdroj: TV JOJ)

Moderátor Vlado Voštinár ešte pred začiatkom hádania upozornil hádačov: „Dávajte pozor, máme inú indíciu, než na akú ste zvyknutí.“ V tej chvíli hosť vytiahol z vrecka krúžok na kľúče, na ktorom visel zlatý kolík.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Marián Čekovský sa okamžite zasmial a bez rozmýšľania poznamenal: „To je nejaký vrtáček!“ Predmet začal medzi hádačmi kolovať a o čosi neskôr si ho zobral do ruky Števo Martinovič, ktorý je v tíme nováčikom. Ani on si neodpustil poznámku a so smiechom poznamenal: „My máme takéto ozdoby na stromčeku. Že to je také vianočné?“ V štúdiu zavládla veselá atmosféra, ktorú však preťala razantná reakcia Zuzany Šebovej: „Prestaňte, vy úchyláci!“ napomenula Hudáka a Čekovského, ktorí sa smiali popod fúz.





NECHUTNÁ scéna v Inkognite: Hudák OVONIAVAL kolík, Šebová ZÚRILA: Miško, ja sa nehrám! (Zdroj: TV JOJ)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Lenže to najväčšie prekvapenie ešte len prišlo. Keď sa zlatý predmet dostal k Michalovi Hudákovi, rozhodol sa pre nečakaný krok - kolík si jednoducho priložil k nosu a privonial si k nemu. Jeho gesto vyvolalo šok nielen u kolegov v štúdiu, ale aj u divákov v sále.vykríkla pohoršená Šebová a v tej chvíli bolo jasné, že hranica medzi nevinným humorom a nechutnosťou bola prekročená. Následne sa ukázalo, že predmet, ktorý spôsobil toľko rozruchu, je takzvaný kubotan – nenápadný, ale účinný sebaobranný nástroj, ktorý mnohí ľudia nosia práve na kľúčoch. Sledujte Inkognito v utorok o 20.30 na JOJ-ke.