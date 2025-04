Kramár sa v šatni rozprával so Studenkovou o svojej malej dcére: Jej slová mu vyrazili dych!

Maroš Kramár (Zdroj: TV JOJ)

Herec Maroš Kramár je dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou obľúbenej relácie Inkognito. V utorkovej časti zasadne opäť na stoličku celebritného hádača po boku obľúbených kolegov Zdenky Studenkovej, Michala Hudáka a Mariána Čekovského.zavtipkoval hneď na úvod. Svojím zmyslom pre humor rozprúdil zábavu aj moderátor Michal Hudák, ktorý opäť nezostal nič dlžný svojej povesti.dodal so smiechom Hudák.

A práve pri tejto poznámke sa známa štvorica dostala k téme detí, ktorá je pre Maroša Kramára (65) opäť veľmi aktuálna. Ku trom deťom z predchádzajúceho manželstva mu pred vyše rokom pribudla dcérka Rija, ktorú má so svojou o 26 rokov mladšou partnerkou Inou a Maroš sa netají tým, že otcovstvo vo vyššom veku je tiež fajn. „Tá moja malá je iba B12, volám ju jaternica,“ prezradil so smiechom a hneď dodal: „Všetko papá, taká je krásna ako ja,“ pochválil sa nepriamo. Celkom inak to ale vidí Marošova dlhoročná kamarátka a herecká kolegyňa Zdenka Studenková, ktorá mu šplechla do tváre veľmi úprimné slová! A čo na to Maroš? Nedal sa zahnať do kúta... Pozrite si malú ukážku a nenechajte si ujsť ani reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na Jojke!

Kramár sa v šatni rozprával so Studenkovou o malej dcére: Jej slová mu vyrazili dych! (Zdroj: TV JOJ/NL)