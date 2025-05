(Zdroj: TV JOJ)

Michal Hudák je neodmysliteľnou stálicou šou, ktorú si už nevieme predstaviť bez jeho nenapodobiteľného humoru a šarmu. A s humorom jemu vlastným prezrádza, že ani on sám. „Ja osobne si už bez seba Inkognito tiež neviem predstaviť. Aj keď – údajne som chýbal len v jednej epizóde,“ smeje sa Hudák, ktorý si spomína aj na úplne prvé série ešte z čias, keď v relácii účinkovali hviezdy ako Magda Paveleková či Janko Kroner. „To sa ešte nakrúcalo v štúdiu L+S a ja som bol ako tajný hosť – vtedy sa na obrazovky dostala prvá slovenská reality šou Dievča za milión. A vtedy bol okolo toho taký boom. A to je 21 rokov späť...“

Aj keď relácia na čas zmizla z obrazoviek, práve Hudák bol pri jej veľkom návrate. Keď ho vtedajší programový riaditeľ TV JOJ oslovil, či do toho ide, neváhal ani sekundu.spomína. Na legendárnych hádačov z prvej série nedá dopustiť, no nová zostava dala relácii podľa neho nový impulz.neskrýva nadšenie Hudák, ktorý sa v obľúbenej relácii doslova našiel.



To, čo začalo ako „skúška na pár sezón“, prerástlo v niečo oveľa väčšie. „Keď sme začínali pred desiatimi rokmi, môj odhad bol – tak dva, tri, možno štyri roky nech to vydrží. A stal sa z toho kultový relax pre ľudí, ktorí sú obťažovaní nie práve ľahkým obdobím – nielen na Slovensku, ale aj celkovo.“ Obľúbenosť Inkognita potvrdzujú aj čísla sledovanosti, ktoré si stále držia výbornú úroveň. „Dnes keď poviete Inkognito niekomu na ulici, tak či mladí, starí – všetci vedia, o čom sa bavíme. Je to veľmi príjemné. Ľudia reagujú veľmi pozitívne,“ hovorí Hudák s vďačnosťou v hlase. A hoci na reláciu nešetrí superlatívmi, predsa je tu niečo, čo mu dávajú diváci vyžrať. A Hudák vyšiel s pravdou von!

Michal Hudák o zákulisí Inkognita: Takáto je pravda o SCENÁRI! Čo vedia vopred? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)