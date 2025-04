Veronika Žilková Kramára NEŠETRILA: Zákulisie NAHEJ scény! Hádači vypukli v smiech

Veronika Žilková (Zdroj: TV JOJ)

Obaja herci si v novom romantickom seriáli televízie JOJ zahrali niekdajších milencov. Odhodlanie, nahota a operný spev Mira Dvorského? Presne tak, a ako to už v Inkognite býva, aj z tejto pikantnosti sa stala poriadna zábava. „Ale my sme spolu mali posteľovú scénu ako manželia pred 20 rokmi, takže ja som vždy s Marošom len keď je nahý,“ zaspomínala si Žilková a reakcia publika na seba nenechala dlho čakať. Herečka si však nedala servítku pred ústa ani pri opise samotného nakrúcania: „Oni nás vyzliekli a potom nás strčili pod zem, nepustili nás ani na denné svetlo. Už to asi nešlo, však Maroško?“

Ako keby toho nebolo málo, scénu sprevádzal aj romantický spev Mira Dvorského.dodala Žilková so smiechom. A či sa pred kamerou hanbila?priznala česká herečka, ktorá svojim humorom dokazuje, že vek je len číslo a vie si zažartovať aj na vlastný účet. Kadečo však prezradila aj na Maroša Kramára... Čo povedala, sa dozviete v tomto videu a ešte viac sa zabavíte pri sledovaní šou Inkognito v utorok o 20.30 na JOJ-ke.

