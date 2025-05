Daniela Peštová tesne pred 55-tkou: TAKTO vyzerá bohyňa! Prezradila, čo ju zaskočilo po menopauze

Daniela Peštová čoskoro sfúkne na torte 55 sviečok. (Zdroj: Instagram)

PRHA - Zrejme pije elixír večnej mladosti! Daniela Peštová, bývalá topmodelka a partnerka speváka Paľa Haberu (63), čoskoro oslávi 55 rokov, no pri pohľade na ňu to znie ako výmysel

Peštová sa ešte stále môže pochváliľ plochým bruchom, štíhlym pásom a telom, ktoré by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatka. Ale pozor – nie je to zadarmo! Daniela sa rozhodla prehovoriť o tom, čo mnohé ženy ticho trápia – menopauze.

„Menopauza dokáže byť pekná potvora. Mňa najviac prekvapili tie kilá, ktoré pribúdali zdanlivo bez ohľadu na to, ako cvičím alebo čo jem,“ napísala úprimne na sociálnej sieti. No kto by ale čakal, že sa modelka zmieri s realitou starnutia a pribúdajúcimi kilami, ten ju poriadne podcenil! Daniela sa totiž rozhodla vziať veci do vlastných rúk.





prezradila svoj recept na štíhlu postavu aj po päťdesiatke.odkázala všetkým ženám, ktoré taktiež bojujú s pribúdajúcimi kilami v období menopauzy.

A že to nie sú len prázdne slová, dokazuje každou novou fotkou na Instagrame. Daniela vyzerá jednoducho božsky – ploché bruško, pevné stehná a iskra v očiach. Klobúk dole!