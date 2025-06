Rodinná dráma na promóciách? Peštová neudržala slzy, toto je DÔVOD!

Modelka Daniela Peštová (Zdroj: Ján Zemiar)

Dcéra Ella, ktorú má Peštová so svojím životným partnerom Haberom, úspešne ukončila vysokoškolské štúdium a prebrala si diplom. „Svojej promócie som sa nikdy nedočkala. V prvom ročníku na vysokej mi prišiel do cesty modeling, odišla som z fakulty a už sa neobzerala. Možno práve preto túto chvíľu prežívam o to viac. Som na teba tak pyšná! Gratulujem, láska moja,“ napísala dojemne k príspevku česká modelka.





Dcéra Daniely Peštovej a Paľa Haberu, Ella, úspešne ukončila vysokoškolské štúdium. (Zdroj: Instagram)

Dcéra Daniely Peštovej a Paľa Haberu, Ella, úspešne ukončila vysokoškolské štúdium. (Zdroj: Instagram)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Nie je žiadnym tajomstvom, že Peštová študovala na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Jej študentské roky sa však skončili skôr, ako sa poriadne začali. Po víťazstve v modelingovej súťaži totiž odišla do Paríža, kde sa odštartovala jej raketová kariéra. Vysokoškolský diplom tak zostal nenaplneným snom. A práve preto boli Elline promócie pre Danielu oveľa viac než len povinnosť hrdého rodiča. Bol to tichý návrat k tomu, čo ona sama nikdy nemohla zažiť.Slzy, ktoré sa jej tisli do očí, tak neboli len o radosti. Boli aj o nesplnených snoch, ktoré cez svoju dcéru – aspoň symbolicky – mohla konečne uzavrieť. Daniela Peštová má tri deti – Ellu a Paula Henryho so spevákom Paľom Haberom a prvorodeného syna Yanicka z predchádzajúceho manželstva s talianskym podnikateľom Tommasom Butim, s ktorým sa rozviedla po troch rokoch manželstva v roku 1998.