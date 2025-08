Reklama na TICHO v priamom prenose... Haberu počas koncertu VYPLI: Miesto spevu len PISKOT fanúšikov!

Paľo Habera (Zdroj: HABERA & TEAM 2019 TOUR)

Habera so svojím Teamom odpálili energické vystúpenie a fanúšikovia sa už nevedeli dočkať poslednej pesničky, ktorú všetci poznajú naspamäť. Ikonický hit Reklama na ticho však napokon nezaznel. Skupine totiž vypršal vyhradený čas, no Habera sa napriek tomu z pódia obrátil na organizátorov s otázkou, či si môžu ešte dovoliť jeden prídavok. Zbytočne! Organizátori kapelu jednoducho vypli.



Haberovi tak neostalo nič iné, len zamávať divákom a odísť z pódia. Fanúšikovia neverili vlastným očiam, a keď na pódium vystúpili moderátori, začalo sa ozývať hlasné bučanie a pískanie. Svoj nesúhlas vyjadrili aj na sociálnych sieťach. „Neuveriteľná hlúposť zo strany organizátorov. Namiesto kecov mohol Habera zaspievať poslednú pesničku a bola by to perfektná polnočná bodka. Takto ho ‚odstavili‘ ako na dedinskej zábave,“ opísal svoje dojmy jeden z fanúšikov.



Pridávali sa ďalší:„Organizátori si môžu poklopať po pleci, ako to krásne ukončili. Klobúk dole. Namiesto rečí moderátorov mohla zaznieť posledná pesnička, na ktorú všetci čakali – vrátane Haberu. Chudák sa nemohol ani poriadne rozlúčiť... Väčšiu hlúposť som ešte nezažila. Chápem, že čas je daný, ale štyri minúty nikoho nezabijú. A toto je predsa akcia pre ľudí.“





Organizátori si uvedomujú, že koniec vystúpenia vyvolal silné emócie.uviedli organizátori na Facebooku. Podľa ich slov je festivalový harmonogram presne nastavený, keďže mnohé kapely v ten istý deň hrajú aj na iných podujatiach a zmeny by mohli narušiť celý priebeh akcie.

Vzniknutá situácia mrzí aj samotného speváka. Ten však neobviňuje organizátorov – práve naopak, sype si popol na hlavu. „Na toto vystúpenie sme mali presne vyhradených 70 minút. Myslel som si, že sa nič nestane, keď to trochu natiahneme. V tom momente sme už mali za sebou 73 minút. Ale takto to nefunguje – v určitý čas už totiž začína iný interpret na inom pódiu, ktorý má tiež svoj vyhradený čas. Takže nabudúce si budem musieť normálne spočítať spoločný čas plánovaných pesničiek. Poriadok musí byť a organizátor Benátskej za to nemôže. Ešte raz prepáčte a tešíme sa na našich fanúšikov niekedy nabudúce – aj s Reklamou,“ vyjadril sa Habera pre iDnes.cz.