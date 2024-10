Daniela Peštová: Žila s neverníkom a defraudantom, na mólach a titulkách, zdobili ju modriny a napokon prišiel normálny Paľo!

Daniela Peštová (Zdroj: ČSFD)

"To určite nie," smeje sa stále krásna Daniela Peštová, ktorá práve dnes lsavuje 54. narodeniny. "Mám tri deti, takže denne varím. Som ako každá žena v domácnosti, iba mám trochu iné zamestnanie." Hoci bola odmalička pekné dievčatko, modelkou sa stala náhodou, plánovala si celkom iný život.

Narodila sa 14. októbra 1970 v severočeských Tepliciach do rodiny sklára a predavačky v čase, keď v krajine vládli politické nepokoje. S dobrým prospechom ukončila gymnázium a chcela pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Keď sa však raz vybrala do divadla, objavila ju Dominique Caffin z agentúry Madison Modeling Agency. Štíhle, meter osemdesiat vysoké dievča so severskou krásou agentku upútalo natoľko, že ju zapojila do modelingovej súťaže, kde Daniela zvíťazila a cestu do Paríža, Mekky módy mala otvorenú. Začiatky neboli ľahké, musela sa rýchlo učiť jazyky, ale jej cieľavedomosť a vytrvalosť zapracovali.

(Zdroj: Instagram)

Neskôr ju osud modelky zavial do New Yorku, a tam sa jej kariéra rozbehla. Jej fotografie svietili roky na titulkách časopisov GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour a ELLE. Niekoľko rokov robila modelku pre Sports Illustrated Swimsuit Issue a objavila sa na ich titulnej stránke dvakrát, v rokoch 1995 a 2000. Pracovala aj pre L'Oreal a bola anjelom Victoria's Secret. Prezývali ju Chameleón pre schopnosť vyzerať na móle či na fotografiách zakaždým inak. V roku 1994 sa na vrchole popularity vydala za Tommasa Butiho, bývalého riaditeľa reťazca Fashion Café, ktorému o rok neskôr porodila syna Yannicka (28). Manželstvo však nebolo ideálne. Čo Daniela zarobila drinou na pódiách, to Tomasso rozhádzal okázalým životným štýlom a početnými neverami, dokonca mu hrozilo väzenie za spreneveru finančných fondov, takže sa v roku 1998 rozviedli.

Paľo Habera a Daniela Peštová (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenský spevák Pavol Habera (62) sa s Danielou Peštovou stretol na prelome milénia, keď sa spamätával z rozvodu s manželkou Naďou po spoločných 15 rokoch. Dve známe osobnosti spolu moderovali súťaž krásy Ria Modelka. Pre Paľa Haberu to bola láska na prvý pohľad, pre Danielu nie, ale "vzájomná sympatia tam bola, povedala by som, obojstranná,“ priznala modelka, ktorú spevák zaujal svojím vtipom a normálnosťou. Odvtedy sú už dvadsaťštyri rokov spolu ako partneri. „Asi stále čakáme na to, až dozreje ten správny čas. Inštitúcia manželstva je skvelá, ale nám to jednoducho stačí takto,“ povedal otvorene spevák, ktorý uviedol, že je so svojou partnerkou rád dobrovoľne. Daniela Peštová však prezradila skutočný dôvod, prečo nie sú svoji. Obaja už raz v manželstve boli a nechcú opakovať rovnaké chyby. Ukážkový pár má spolu dve vydarené deti, dcéru Ellu Joy Annu (22) a syna Paula Henryho (15). Žijú striedavo v Prahe a v Amerike, kde majú na Floride dom. Paľo koncertuje a vystupuje na spoločenských akciách, Daniela predvádza, moderuje a je tvárou mnohých charitatívnych eventov. Recept na šťastie nemajú, hovoria však navzájom o sebe ako o spoľahlivých ľuďoch.

(Zdroj: Instagram DP)

Daniela sa o seba vzorne stará, predsa však mala viackrát zdravotné problémy. Pred pár rokmi to bol tzv. syndróm zamrznutého pleca s výskytom nepekných modrín. V poslednom čase ju postrašili lekári, nedávno totiž absolvovala denzitometriu, ktorá určuje hustotu minerálov v kostiach a odporúča sa mužom aj ženám nad 55 rokov, najmä ženám po menopauze. Danielino vyšetrenie nedopadlo najlepšie, chýba jej vitamín D. A tak čerpá déčko tak často, ako sa len dá,vystavuje sa slnku, aby dobehla nedostatok vitamínov. Inak je však v deň svojich 54. narodenín vo fantastickej telesnej i duševnej forme. Zdobí ju skromnosť a "normálnosť", ktorú si cení aj na svojom mužovi.