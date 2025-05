Zlatica reaguje na Kovačiča: Prežívala som NAJŤAŽŠIE životné obdobie... Nezaujímalo ťa, či som OK!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Kauza okolo Markízy stále neutícha. Po tom, čo sa k situácii v spravodajstve vyjadril Viktor Vincze, poukázal na Zlaticu Puškárovú a následne sa k veci vyjadril aj Michal Kovačič, sa moderátorka opäť rozhodla reagovať. Vraj by ľudia mali poznať celé súvislosti!

Po odchode Viktora Vinczeho z Markízy nastal hotový mediálny ping pong - medzi nim, Zlaticou Puškárovou a Michalom Kovačičom. Vincze totiž v rozhovore vyjadril sklamanie zo svojej kolegyne, vraj čakal, že sa ako prvá postaví proti neprávosti, no chýbala na liste redakcie, aj pri podpore Michala Kovačiča a napokon aj teraz.

Na to reagovala Zlatica svojim vyjadrením, v ktorom spomenula aj Kovačiča, na čo ten opäť verejne reagoval a bývalej kolegyni poslal dlhý odkaz. „Tvrdíš, že sme mali medzi sebou dôveru. O to viac ma začiatkom minulého roka prekvapila tvoja reakcia, keď sa začali diať zásahy v spravodajstve a žiadal som ťa o podporu pre redakciu. Napísala si mi, že ty si to riešiš po svojej linke a nás si nechala v štichu,“ znela len časť z neho.

No zdá sa, že mediálna prestrelka nekončí a prichádza ďalšia reakcia - tentokrát od Puškárovej na adresu Kovačiča. „Neplánovala som ďalšie vyjadrenia, ale keďže situácia okolo Markízy je citlivá, ľudia by mali poznať celé súvislosti,“ napísala v úvode Zlatica.

„Michal Kovačič, surovo dokážeš napísať, že som redakciu pred rokom a pol nechala v štichu a riešila som si veci po vlastnej linke! Pravda je taká, že som v tom čase prežívala najťažšie životné obdobie. Mala som vážne zdravotné komplikácie s nejasnou prognózou.

Po vyše dvoch mesiacoch mojej PN, si mi ty poslal vôbec prvú smsku, nie ako sa mám, či som ok, ale že chceš môj podpis pod list Gažíkovi! Úprimne som neverila vlastným očiam, že vieš takto necitlivo komunikovať.

Odpísala som ti, že som v komunikácii s Petrom Gažíkom, ktorý sa naopak priebežne ľudsky zaujímal o moju situáciu. Teda, že sa môžete o dianí v spravodajstve s Petrom otvorene porozprávať. To ako účelovo si tieto udalosti vytrhol z kontextu, je vzhľadom k mojej vtedajšej osobnej situácii veľmi nešťastné a nepravdivé!

Nabudúce teda Viktor a Kovo, keď budete písať vyjadrenia, kľudne mi najskôr zavolajte, vyhneme sa podobným dezinformáciám,“ dodala Zlatica.