Vinczeho TVRDÉ SLOVÁ na adresu Puškárovej: Zlatica mu poslala DLHÝ ODKAZ!

(Zdroj: Instagram ZP)

Prečítajte si tiež Vincze po VYHADZOVE: Markíza si jeho posledné vysielanie POISTILA... Najväčším SKLAMANÍM je Zlatica!

Celé znenie dlhého vyjadrenia Zlatice Puškárovej:

Milý Viktor, keďže som ťa od momentu môjho odchodu na PN ešte za čias Heňa Kejču, teda pomaly rok a pol nevidela ani nepočula, píšem Ti v reakcii na Tvoj rozhovor tento list. Možno si sa vtedy v novinách dočítal, že som mala zdravotné komplikácie.

V Markíze sme boli my dvaja dobrí kolegovia, rovnako s Mišom Kovačičom s ktorým som navyše mala aj pracovnú dôveru, pretože sme spolu moderovali množstvo náročných diskusií. Rovnako mám ale viac ako 20 rokov kamarátske vzťahy s Peťom Gažíkom. Boli sme dobrí kolegovia v Markíze a zostali sme priateľmi dávno predtým, ako sa vrátil ako riaditeľ. Petra poznám ako férového a vzdelaného človeka, ktorý sa vždy usiloval o dohodu, nie o konflikt. Rovnako časť vedenia sú ľudia, s ktorými sme roky Markízu budovali, ty sám si od nich dostal veľké príležitosti, nemali záujem o konflikt.

Nešťastný bol nástup Michala Kratochvíla, ktorý prišiel v citlivej dobe pred voľbami s úplne iným štýlom, ako sme boli zvyknutí. Aj on sa ale za ten nástup neskôr ospravedinil. Každý deň v spravodajstve prináša "milión" rozhodnuti, dobrých aj zlých a časo aj sporov, ale profesionáli by ich mali ustát s rozvahou. Sme rozumni ľudia, áno často komplikovaní, aj nahnevaní, ale práve my by sme mali hľadať cestu spolupráce a nie sústavne bojovat. Konce sú potom vybičované extrémnou nedôverou a emóciami. V poziciách vedúcich vydania TN, editorov, teda ľudí ktorí priamo rozhodujú o obsahu správ sú profesionáli, niektori to robia viac ako 20 rokov. Vždy si dokážu obsahovo obhájiť svoju prácu. Roky rokúce je tam ten istý šéfredaktor.

Nikdy Viktor nezhadzuj žiadnu prácu, ktorú robíme pre televíznych divákov a verejnost. Mohla som si pohodlne sediet v moderátorskom kresle možno az do dôchodku, ale keď raz budeš mať za sebou stovky politických diskusii, 4 prezidentské a 7 parlamentných volieb pochopíš, že majstrovstvo je práve íst zo štúdia medzi ľudí a ukázať ich každodenný svet. Je to "hviezdnejšie" ako si myslíš. Odmietla som rôzne lukratívne ponuky, pretože chcem tvrdohlavo v tejto ťažkej dobe ukázat, že je tu nádej. S priateľmi nebojujem, mrzá ma, že ich nevidím spolupracovať. Pokora Viktor, nezabudni :-)