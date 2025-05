Puškárovej reakcia na Vinczeho kritiku: Vyjadril sa už aj Kovačič... Aj on Zlatici NALOŽIL!

(Zdroj: Instagram MK)

Viktor Vincze po svojom konci v Markíze poskytol dlhý rozhovor, v ktorom otvorene porozprával o pozadí svojho náhleho odchodu. Okrem iného v ňom vyjadril aj sklamanie z bývalej kolegyne Zlatice Puškárovej. Hoci sa totiž za neho postavilo 80 kolegov, ona medzi nimi chýbala.

„Dodnes mi to hlava neberie. Zlaticu som obdivoval už ako malý chlapec, čakal som, že ona sa prvá postaví proti neprávosti. Žiaľ, aktuálne je - nielen pre mňa - najväčším sklamaním zo všetkých. Chýbala už na liste redakcie minulý rok, keď sa všetky zásahy spustili, chýbala pri podpore Michala Kovačiča a chýba aj dnes,“ znie časť slov, ktoré mieril na svoju exkolegyňu.

A Zlatica dlho ticho nezostala, Viktorovi poslala dlhý odkaz, v ktorom spomenula aj Michala Kovačiča. „V Markíze sme boli my dvaja dobrí kolegovia, rovnako s Mišom Kovačičom s ktorým som navyše mala aj pracovnú dôveru, pretože sme spolu moderovali množstvo náročných diskusií,“ spomenula kolegu, ktorý sa s Markízou musel nedobrovoľne rozlúčiť v auguste minulého roka. No a vzhľadom k tomu, že bol vo vyjadrení spomenutý, rozhodol sa zareagovať tiež.

Najprv Zlatici odpovedal v komentári pod jej vyjadrením, tie však neskôr zakázala, a tak sa jej prihovoril prostredníctvom príspevku na svojom profile.

„Milá Zlatica, sledujem tvoju odpoveď Viktorovi na jeho rozhovor pre denník N po tom, čo dostal výpoveď. Mal som pocit, že to ako to povedal on bohate stačilo na objasnenie kto v kritických chvíľach stál na akej strane. Keďže si ma ale vo svojom poste spomínala, tak považujem za správne zareagovať. Urobil by som to v komentároch, ale tie si vypla. Tak to píšem takto.

Tvrdíš, že sme mali medzi sebou dôveru. O to viac ma začiatkom minulého roka prekvapila tvoja reakcia, keď sa začali diať zásahy v spravodajstve a žiadal som ťa o podporu pre redakciu. Napísala si mi, že ty si to riešiš po svojej linke a nás si nechala v štichu.

V ťažkých časoch sa našťastie našlo oveľ viac odvahy medzi radovými redaktormi, strihačmi, či kameramanmi, než našla v sebe dlhoročná novinárska hviezda. Hoci riskovali oveľa viac ako ty, postavili sa za správnu vec. Hoci nemali odmoderované stovky hodín diskusií ani volebné štúdií, cítili, že zápas o podobu najsledovanejšieho spravodajstva v krajine je príliš dôležitý na to, aby si mohli dovoliť mlčať. A nastavili tým tebe, aj zopár iným zrkadlo.

Píšeš, že chceš tvrdohlavo v ťažkej dobe ukázať, že je tu nádej. Práve Viktor a desiatky zamestnancov Markízy ukázali, že tu je. Nádej, že nie každý je ochotný podriadiť sa sile a neprávosti. Nádej, že to má zmysel napriek tomu, že sa to môže zdať ako nerovný a vopred prehratý boj. Som hrdý, že som s týmito ľuďmi mohol pracovať.

PS: Nechcem, ale aby to bolo teraz o tebe, Zlatica, lebo nie je. Podstata problému je totiž vo vedení Markízy. Tí čo mu svojim tichom torpédovanie spravodajstva umožňujú, sú len asistenti.“

(Zdroj: Instagram MK)