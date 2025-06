Nové posily v spravodajstve Markízy? Už je to na smiech: Takto (vraj) vyzerajú ideálni zamestnanci!

(Zdroj: Tv Markíza)

Na satirickom profile Zomri sa objavila fotka figurín Barbie a Kena v saku a blúzke, naaranžovaných ako moderátori večerného spravodajstva. Príspevok nesie ironický popis: „Ideálni zamestnanci podľa vedenia v Markíze.“



Na obrázok zareagoval aj moderátor Matej Sajfa Cifra, ktorý do komentára napísal: „Ale veď to je Patrik so Zlatkou veru,“ čím narážal na dlhoročné tváre Televíznych novín – Patrika Švajdu a Zlaticu Puškárovú. Tá skončila v hlavnom spravodajstve v roku 2024, keď sa po dlhodobých zdravotných problémoch s neutíchajúcim kašľom stiahla z obrazovky ešte v novembri 2023.





Takto vraj vyzerajú ideálni zamestnanci v Záhorskej Bystrici. (Zdroj: Instagram)

Celá situácia v spravodajstve sa podľa slov odídenej politickej redaktorky Gabriely Kajtárovej začala meniť po príchode novej českej majiteľky. Tá v statuse na sociálnej sieti uviedla, že redakcia, ktorú kedysi považovala za nezávislú a zdravo drzú, sa výrazne zmenila.

Spomenula aj konkrétnu situáciu, keď ju po ostrej výmene s koaličným politikom kontaktoval jej nadriadený so slovami: „Gabika, chceš, aby ma vyhodili?“ Reportáž sa do vysielania napokon nedostala. „Pokyn znel jasne – s politikmi sa hádať nemáme a už vôbec nie to vysielať. Keď nechcú odpovedať alebo nás slovne napádajú, treba to rešpektovať a stiahnuť sa.“





Zo spravodajstva tak odchádzajú tí, ktorí kladú otázky, a prichádzajú tí, ktorí sa, zdá sa, usmievajú a mlčia. Minimálne podľa satirickej fotky, ktorá koluje internetom. Kto vie, možno sa výberové konanie na nové tváre bude čoskoro konať v oddelení plastových figurín. Výhoda? Neprotestujú, neochorejú a pekne sa usmievajú - bez ohľadu na okolnosti. V aktuálnej situácii možno ideál.