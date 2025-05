Vincze po VYHADZOVE: Markíza si jeho posledné vysielanie POISTILA... Najväčším SKLAMANÍM je Zlatica!

Viktor Vincze (Zdroj: Instagram/Viktor Vincze)

Len minulý týždeň televízia Markíza informovala o zásadných zmenách v Televíznych novinách - Viktor Vincze a Zuzana Čimová vo večernom spravodajstve končia a moderovať majú nový spravodajský projekt TN LIVE. Nová ponuka však bola podľa slov moderátora stavaná tak, aby ju musel odmietnuť. A tak aj urobil. V Markíza tak po 12 rokoch skončil.

V stredu vysielal Televízne noviny poslednýkrát a hoci mal mať do konca mesiaca ešte 4 moderovačky, Markíza ho odstavila doslova okamžite. Aktuálne poskytol otvorený rozhovor pre Denník N, v ktorom prehovoril o pozadí svojho konca. Zaujímavosťou napríklad je, že televízia si jeho posledné vysielanie poistila. Bála sa zrejme toho, aby Vincze nevyužil živé vysielanie na neželané vyjadrenia.

„Áno, pred vysielaním prišiel pokyn z Prahy, že sa bude vysielať s trojminútovým oneskorením, samozrejme, preto, aby nenastal Kovačič dva. Prakticky to vyzeralo tak, že Televízne noviny sme začali zo štúdia vysielať už o 18:57, no diváci ich videli až v riadnom čase,“ opísal Vincze s tým, že pôvodne mali byť jeho slová na rozlúčku trochu iné.

„Povedali by sme toho oveľa viac, možno aj otvorenejšie, ale vedeli sme, že ak to prepálime, tak nás odstrihnú a do vysielania sa nedostane nič. No hlavne, nemalo to byť žiadne stanovisko, aj bez neho o tomto príbehu všetci počuli. Chceli sme sa iba rozlúčiť, hoci s jemným odkazom,“ priznal moderátor. Napokon sa rozlúčil slovami "Good night and good luck".

To verejnosť pomerne rýchlo identifikovala ako odkaz na slávnu vetu legendárneho novinára Edwarda Murrowa. „Veta sa stala symbolom novinárskej integrity a o tom bol aj celý náš markizácky príbeh,“ vysvetlil Vincze, za ktorého sa postavilo dokopy 80 ľudí z Markízy. Jedna výrazná tvár televízie však medzi nimi chýbala - Zlatica Puškárová.

„Dodnes mi to hlava neberie. Zlaticu som obdivoval už ako malý chlapec, čakal som, že ona sa prvá postaví proti neprávosti. Žiaľ, aktuálne je - nielen pre mňa - najväčším sklamaním zo všetkých. Chýbala už na liste redakcie minulý rok, keď sa všetky zásahy spustili, chýbala pri podpore Michala Kovačiča a chýba aj dnes. Na zoznamoch pritom boli aj ľudia, ktorí riskovali svoje živobytie, v oveľa väčšej miere ako ona. A pritom neváhali ani sekundu. Zlatica použila typický alibistický krok - nebola som pri tom a nemám rada konflikty. Je to smutný príbeh pádu novinárskej hviezdy, lebo novinára nerobia príjemné reportáže o talentoch ani fotky na Instagrame, ale morálny kompas,“ šokoval Vincze.

No nebola jediná... „Taký Jaro Zápala otvorene napísal email proti nám a dnes chodí s Mariannou a generálnym riaditeľom na finále Let's dance do prvého radu,“ priznal Viktor, ktorý sa s Markízou plánuje súdiť. Podstatou sporu bude určenie neplatnosti výpovede s tým, že na súde plánuje preukázať, že celá organizačná zmena bola účelová.

