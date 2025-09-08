Hanzelová v úprimnej spovedi: TOTO robila, aby sa NEZBLÁZNILA a... Čo ju ŠTVE na Kovačičovi?

BRATISLAVA - Zuzana Kovačič Hanzelová prehovorila v úprimnej spovedi o materstve. Toto robila, aby sa nezbláznila. A čo jej prekáža?
V novembri minulého roka sa Zuzana Kovačič Hanzelová a Michal Kovačič stali rodičmi. Dcérke dali meno Mila a už 10 mesiacov im robí radosť. Každá zo žien prežíva materstvo inak a novinárka teraz dovolila svojim fanúšikom nahliadnuť do ich súkromia. Ako priznala v podcaste Mama Gang, po pôrode sa cítila osamelo.
„U nás sa aj striedalo veľa návstev. Ja som si povedala, že no však všetci hovoria, že šestonedelie, neviem čo. Môj muž mi ešte hovoril, že nemali by sme to bábätko vystavovať. Ja som mu povedala, že pozri sa, buď sa ja zbláznim alebo budeme vystavovať bábätko ľuďom," začala.
„Ja som si povedala, že nebudeme tam volať štadión ľudí, ako na koncert, ale že nejaké širšie moje okolie, že to inak nepôjde. Každý deň som tu mala buď moju rodinu alebo sestru, kamošky a robila som to cielene, aby som sa nezbláznila. To ale vôbec neznamenalo, že som sa necítila sama," povedala s tým, že síce bola fyzicky s ľuďmi, ale aj tak sa cítila osamelo.