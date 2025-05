Viktor Vincze, Zuzana Čimová (Zdroj: Instagram VV)

Len málokto čakal, že sa Viktor Vincze, dlhoročná tvár markizáckych Televíznych novín, so svojím pôsobením v spravodajstve rozlúči takto nečakane – a najmä bez rozlúčky pred kamerami. V stredu večer v priamom prenose poďakoval divákom, kolegom a oznámil, že po 12 rokoch v Markíze končí. „Na záver by sme sa vám radi poďakovali. Ja dnes totiž Televízne noviny vysielam poslednýkrát, po 12 rokoch končím v Markíze a Zuzka veľmi pravdepodobne tiež…,“ zaznelo z úst moderátora, ktorý sa v televízii preslávil nielen profesionalitou, ale aj postojmi, ktorými si získal rešpekt.





Na obrazovke nebola žiadna kytica, žiadne oficiálne poďakovanie, ani spomienkové zábery z archívu. Všetko prebehlo stroho, bez akýchkoľvek emócií. Televízia po vysielaní rozposlala iba strohé stanovisko, v ktorom tvrdí, že Vinczemu ponúkla férové podmienky na pôsobenie v projekte TN LIVE. On ich však odmietol. Dôvodom mali byť podľa Viktorových slov neúmerne navýšené požiadavky, bez kompenzácie:napísal Vincze na sociálnej sieti.Hoci pred kamerami to vyzeralo, akoby len zmizol zo scény, v zákulisí to prebiehalo inak. Práve tam sa totiž ukázala ľudská stránka televízneho tímu. Kolegovia, ktorí stáli po boku Viktora a spoločne s ním dlhodobo bojovali za nezávislé a poctivé spravodajstvo, stáli pri ňom doposlednej chvíle. Po skončení Televíznych novín Viktora a jeho kolegyňu Zuzanu Čimovú, o ktorej budúcnosti v televízii sa tiež špekuluje, čakalo prekvapenie. Kytice, objatia, slzy a slová podpory. A rozlúčka zrejme neskončila iba kvetinami...

Náhly koniec Vinczeho v Markíze: Na obraze TICHO... v zákulisí obrovský POTLESK! (Zdroj: Instagram/Gabriela Kajtárová)