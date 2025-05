Dusno v Markíze nekončí: Po 21 rokoch ODCHÁDZA táto redaktorská stálica

Redaktori Tv Markíza Marián Lechan a Zuzana Glabazňová (Zdroj: TV Markíza)

V poslednom období to v televízii Markíza vrie. Po nedobrovoľnom odchode Viktora Vinczeho, ktorý nekývol na ponuku byť moderátorom nového projektu TN LIVE, sa zdvíha zo stoličky aj ďalší redaktor. Markízu sa rozhodla opustiť televízna stálica, redaktor Marián Lechan. „Nie je jednoduché písať tieto slová, ale cítim, že je správne dať bodku. Markíza bola mojím druhým domovom. Miestom, kde som vyrástol ako redaktor aj ako človek. Prežil som tu silné roky – roky, ktoré formovali môj pohľad na svet, na ľudí, na pravdu. Zažil som tu všetkých generálnych riaditeľov, vyrobil som bezmála 6000 reportáží a živých vstupov,“ zdôveril sa na sociálnej sieti Instagram.

„Ale čísla nie sú to, čo ostane v pamäti. Zostanú stretnutia. S ľuďmi, ktorých sa dotkla nespravodlivosť. S tými, ktorí niečo stratili. Aj s tými, ktorí niečo našli. Zostane mi pohľad do očí ľudí, ktorým sa trasie hlas, ale aj tých, ktorí sa dokážu smiať cez slzy. Videl som utrpenie, aj nekonečnú radosť. Odchádzam v čase, keď Markíza prežíva náročné, možno až existenčné obdobie. Neodchádzam v tichosti, odchádzam s hlavou hore – s vedomím, že som celý čas robil svoju prácu profesionálne a s láskou. Našiel som tu skvelých kolegov, z ktorých sa stali priatelia. A aj svoju úžasnú ženu. Áno, cítim pachuť z konca, ktorý si nevyberáš. Ale musíš odísť, aj keď by bolo pohodlnejšie zostať. Ďakujem vám všetkým, za vašu priazeň. Som pripravený na nové pracovné výzvy,“ znejú jeho slová na Instagrame.

V televíznom zákulisí sa skloňuje aj ďalšie meno, odísť sa údajne chystá redaktorka Gabriela Kajtárová. Otáznik visí aj nad Zuzanou Čimovou, ktorej meno v posledných Televíznych novinách vyslovil sám Viktor Vincze: „ „Na záver by sme sa vám radi poďakovali. Ja dnes totiž Televízne noviny vysielam poslednýkrát, po 12 rokoch končím v Markíze a Zuzka veľmi pravdepodobne tiež...“

Vincze aj Lechan ukončili svoje pôsobenie v Markíze v čase, kedy televízia posúva svoj spravodajský servis na novú úroveň. Vysielanie TN live má byť postavené na atraktívnom videoobsahu z dielne skúseného tímu spravodajskej redakcie TV Markíza, na čele s producentom Lukášom Zuzelkom. Jednou z moderátorských tvárí projektu bude Daniel Očenáš. Súčasťou TN live budú aj autorské relácie Kristíny Kövešovej a Jána Tribulu, ktoré obohatia publicistickú ponuku tejto platformy. TN live tak nadväzuje na dlhoročnú dôveru divákov, silnú značku Televíznych novín a inovatívny prístup k spracovaniu spravodajského obsahu.