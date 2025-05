Krst novej knihy Celeste Buckingham: Pochudnutá speváčka a slovenská vicemiss s priateľom!

Krst knihy Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Celeste Buckingham už dávno nie je len speváčka a herečka, ale po novom je už aj spisovateľka. Predstavila totiž svoju novú knihu s názvom What do I do now? alebo Playlist môjho života. V utorok sa v Bratislave konal jej krst. Celeste predviedla pochudnutú postavu a vicemiss Sonja Kopčanová ukázala priateľa!