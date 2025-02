Celeste Buckingham na plese žiarila: TOTO trápenie nechala v druhom domove na Madeire!

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Celeste Buckingham bola na Česko-Slovenskom plese dlhé roky stálicou a o to viac si ho po päťročnej prestávke opäť vychutnala. Tento rok prišla na ples v spoločnosti dlhoročného kamaráta a dvorného maskéra Tomáša Tomšíka a prezradila, že práve tento ples má pre ňu špeciálny význam. „Pre mňa Česko-Slovenský ples je kvázi taký rodinný,“ vysvetlila s radosťou, že si ho parádne užije.

Speváčka ohúrila róbou, ktorú si priniesla až spoza veľkej mláky: „Šaty sú z Ameriky, kde som nedávno bola na rodinnom výlete,“ prezradila a dodala, že rozhodne nepôjde o jednorazový outfit. Rada totiž recykluje oblečenie. Celeste už dlhodobo pendluje medzi Madeirou a Slovenskom, kde sa ani tentokrát nezdrží dlhšie. Práve na exotickom ostrove sa venuje rodinným povinnostiam a svojim zvieracím miláčikom: „Tam tvorím, venujem sa rodine, mám chorú fenku a kvázi chorú mačku, takže riešim iné zodpovednosti na Madeire.“

Speváčka má za sebou náročné obdobie spojené s vyhorením a neistotou, či sa vôbec k hudbe vráti, dnes však o nej hovorí s nadšením. „Chystám toho tento rok veľa pracovne, je to väčšinou kreatívna robota, z ktorej sa veľmi teším,“ priznala úprimne. Aktuálne dokončuje iránsku pesničku s videoklipom, no tým sa jej plány ani zďaleka nekončia. „Cez sviatky sme pracovali s Matějom Vávrom na ďalších skladbách. Napísali sme ich osem, sme s nimi spokojní a hádam to stihneme dať všetko von tento rok,“ dodáva. To, že sa Celeste znovu aktívne vracia k hudbe, pripisuje najmä podpore okolia a profesionálnej pomoci. V rozhovore otvorene prehovorila o faktoroch, ktoré boli pre jej záchranu doslova kľúčové.

Celeste Buckingham na plese žiarila: Trápenie nechala v druhom domove na Madeire! (Zdroj: NaJa/TH)