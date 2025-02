Celeste Buckingham mala svetovú slávu na dosah: Šokujúce priznanie, prečo sa VŠETKÉHO VZDALA!

Celeste Buckingham (Zdroj: archív CB)

V nedávnom rozhovore speváčka Adele Vinczeovej otvorene priznala, že v mladosti čelila nevhodným návrhom zo strany mužov, ktorí jej sľubovali hviezdnu kariéru. "Tým, že som už bola dospelá a už som nemala okolo seba tú ochranu, rodinu, tak už na mňa muži skúšali veci a obťažovali ma. Pre devätnásťročnú mladú ženu, ktorá príde s profesionálnym chtíčom prebrať niečo vážne a ten človek niečo skúša, tak je to veľmi nekomfortná situácia," priznala s trpkosťou.

Celeste si rýchlo uvedomila, že cesta ku sláve je plná kompromisov, ktoré nie je ochotná robiť. "Ja som si povedala, že mne to takto reálne nestojí za to. Ak mám byť úspešná svetová speváčka, tak sa k tomu dopracujem podľa svojich podmienok a bez toho, aby som takéto veci musela absolvovať."

Cesty do Los Angeles, stretnutia s najmocnejšími ľuďmi hudobného priemyslu a ponuky, ktoré by iní bez váhania brali. To všetko Celeste mala. No v momente, keď prišlo na podpisy zmlúv, zistila tvrdú realitu. "Mala som ponuky z každého najväčšieho vydavateľstva na svete. Volali, prosili, kupovali mi letenky, aby som za nimi prišla do LA, aby ma presvedčili na spoluprácu. Všetci si chceli odkúpiť práva na pesničku Run Run Run, lebo v tom čase to bolo aj v amerických hitparádach. Ale vždy, keď sme si sadli už k zmluvám, tak som veľmi rýchlo zistila, že by ma v podstate vlastnili. Vlastne by som si nemohla povedať ani to, ako chcem nosiť vlasy."

Celeste si napokon vybrala svoju vlastnú cestu. Sttata vlastnej seba jej nestáa za to, aby bola svetovo známa. Dnes je Celeste nezávislou umelkyňou, ktorá si tvorí podľa vlastných pravidiel. A može si tvriť a hovoriť ako sama chce - napríklad aj v relácii Trochu inak s Adelou, Sledujte v piatok o 21.55 na Dvojke.





Celeste Buckingham mala svetovú slávu na dosah: Šokujúce priznanie, prečo sa všetkého vzdala! (Zdroj: STVR)