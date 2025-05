Speváčka Celeste Buckingham vyrukovala s novou rétorikou: Chlapa mi netreba! Iba ak na zábavu...

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovensko-švajčiarsko-iránsko-americká hviezda, ktorá svojho času pobláznila publikum hitmi ako Run Run Run či Crushin’ My Fairytale, prekvapila fanúšikov nečakaným priznaním. Celeste totiž vyrastala v silne ženských kruhoch – a to ju, zdá sa, ovplyvnilo viac, než sa doteraz vedelo. „Som z rodiny feministiek, z rodiny veľmi samostatných žien. Moja mama a môj otec sú síce v manželstve 30 rokov, ale u nás je to také… toho muža netreba. Nepotrebuješ ho na financie, na život, na partnerstvo,“ vyhlásila bez okolkov.

Speváčka zároveň dodala, že aj jej širšia rodina funguje rovnako. Silné, nezávislé ženy, ktoré si vystačia samy. A ona nie je výnimkou. Po viac než štyroch rokoch single života má Celeste jasno. Muž jej nechýba – pokiaľ teda neprináša do jej života niečo extra. A tým je jednoznačne humor. „Musí mať skutočný zmysel pre humor, lebo inak načo toho muža?“ kládla si rečnícku otázku v internetovej relácii Zuzany Vačkovej ´Zvedavá Zuza´.

Ak už má niekto v jej živote zaujať miesto partnera, musí to byť hlavne veselý človek. „Keď už má byť muž v mojom živote, tak nech je to aspoň sakra zábava. Nech sa každý deň budíme s dobrou náladou. Aj keď je stres, problémy – všetko sa dá riešiť pozitívne,“ tvrdí rázne. Na lenivosť, pasivitu či fňukanie má Celeste nulovú toleranciu. „Nie, že: nedá sa, neviem, nechce sa mi. Na toto som absolútne alergická,“ priznala.

Zabudnite teda na negativistov či pánov, ktorí sľubujú a nesplnia. Pre Celeste je okrem humoru dôležitá aj jedna zásadná vlastnosť – spoľahlivosť. „Keď sľúbi, že niečo spraví alebo vybaví, tak to tak aj je. To je veľmi atraktívne, veľmi sexi,“ dodala s úsmevom. Z jej vyjadrení je jasné, že táto speváčka si len tak niekoho k telu nepustí. Chlap pre ňu rozhodne nie je životnou nevyhnutnosťou – je to bonus. A ak už má byť po jej boku, tak nech to stojí za to!